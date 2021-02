Así estalló el Vacunatorio VIP

E

ste viernes estalló la polémica por la cual varios allegados al gobierno nacional accedieron a vacunarse, con la anuencia del Ministerio de Salud. El presidente Alberto Fernández no toleró semejante licencia por parte de Ginés González García y le pidió la renuncia, un día después del paso del titular de la cartera sanitaria por Entre Ríos.





El periodista y titular del CELS fue desaprobado por su propia organización y despedido de la radio El Destape.





“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, contó Verbitsky este viernes en la radio El Destape y desencadenó el rechazo de propios y extraños.



En tanto, el saliente ministro de Salud, Ginés González García, expresó en su carta de renuncia que se trató "de un error involuntario", al tiempo que publicó en la red social Twitter: "Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad".

Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad.

En su misiva de dimisión, Ginés señala que se encontraba en Entre Ríos cuando ocurrió la "confusión involuntaria" que culminó en la inoculación de Verbitsky, Taiana y Valdés, entre otros.

Así lo reflejó Ginés en el primer párrafo de su carta de renuncia.

Por otra parte, las declaraciones radiales vertidas por el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desencadenaron la polémica que terminó con la remoción de Ginés del Ministerio y también tuvieron el reproche y la desaprobación desde la propia organización que dirige.



Un mensaje del equipo de trabajadorxs del CELS:

Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo_

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, comenzó a contar Verbitsky durante la entrevista radial. Ya no hubo vuelta atrás.



Además del comunicado de CELS reprobando las declaraciones y el accionar de Verbitsky sobre cómo consiguió darse la vacuna, sus dichos también generaron que Roberto Navarro, dueño de El Destape Radio, decidiera despedirlo de dicho medio. "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP", lanzó en redes sociales.

Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP.



Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó.



Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá.



Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio

Además de Verbitsky, hicieron uso del mecanismo de inyección de la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud otros funcionarios, entre ellos el diputado Eduardo Valdés y el senador Jorge Taiana. Ambos iban a acompañar al primer mandatario en su viaje a México, pero tras conocerse la noticia, fueron excluidos de la comitiva.

En tanto, el canciller Felipe Solá, por recomendación médica, también se vacunó pero lo hizo, como corresponde, solicitando un turno en el hospital Posadas. La rápida decisión del presidente Fernández de desvincular del Gabinete a un estrecho colaborador y amigo sale al cruce del escándalo generado por la existencia de un centro de vacunación VIP.

El tema de que ciertos políticos estaban teniendo fácil acceso a las vacunas, ya había sido motivo de críticas. Es que en las últimas semanas se conocieron noticias que daban cuenta de legisladores y militantes que estaban siendo vacunados pese a no formar parte de los grupos de riesgo.

En fuentes cercanas al Presidente se señaló que asegurar el operativo de vacunación es prioritario, tanto para preservar la salud de la población como para consolidar la reactivación económica y que no se podía empañar este operativo.

Ginés González García venía siendo cuestionado desde distintos sectores y particularmente por el kirchnerismo.

Sin embargo, el Presidente lo respaldó en más de una oportunidad. Horacio Verbitsky de 79 años que en un principio desconfió de la vacuna contra el coronavirus Covid-19, reveló este viernes que mantuvo contacto directo y telefónico con el titular de la cartera de Salud, con quien afirmó tener una amistad desde antes de que llegara a los altos cargos públicos.

Tras dialogar con González García, éste le indicó que concurriera al Hospital Posadas, ubicado en El Palomar, Provincia de Buenos Aires. Pero no llegó a viajar hacia el nosocomio debido a que al poco tiempo, relató, un secretario del ministro lo llamó para darle otra noticia: "Me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud] y me fui allí”. contó Verbitsky sobre la charla que había mantenido con Ginés González García.

Vacunatorio VIP

Los privilegiados con el acceso a la vacuna por fuera de las exigencias oficiales pertenecen al ámbito público como privado; forman parte del Frente de Todos o tienen relaciones personales con el funcionario despedido. La inmunización secreta contra el coronavirus en el vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce -aunque presentó su renuncia hoy- Ginés González García, tuvo como protagonistas a personajes del ámbito público y privado, entre ellos un periodista, un senador, un diputado, tres médicos, un empresario y su sobrina.

Todos están relacionados al Frente de Todos o, de manera personal, al titular de la cartera sanitaria. El hecho, que se conoció cuando el periodista Horacio Verbitsky confesó en una entrevista pública que llamó al ministro de Salud para que le facilitara la vacunación contra el Covid-19, causó fuerte polémica e indignación en todo el arco político, desde el oficialismo a la oposición.

El ministro presentó su dimisión entre críticas de propios y ajenos que se reproducían en chats privados como en medios de comunicación y redes sociales. Algunos de los personajes privilegiados para obtener inmunización contra el Covid-19 no se encuentran entre los grupos prioritarios que estableció el propio ministerio para suministrar la vacuna, basados en criterios relacionados con su función -por ejemplo, el personal de salud- y su riesgo -mayores de 60 años-. O bien accedieron a la vacuna en un distrito que no les correspondía, a pesar de que es cada provincia la que organiza la aplicación de las dosis.



Los inmunizados en el vacunatorio VIP son el senador del Frente de Todos y excanciller, Jorge Taiana, que se mantuvo en silencio en las últimas horas, cuando estalló el escándalo; el periodista Horacio Verbitsky, quien ventiló el asunto en un programa de radio y era acusado, por lo bajo, por realizar una “operación” en contra del ministro González García; y el diputado nacional cercano al presidente Alberto Fernández y al papa Francisco, Eduardo Valdés.

Valdés aseguró esta tarde, en declaraciones a la prensa, que al acceder a vacunarse “no pensó que estuviera haciendo algo ilegal”. “Nunca le sacaría la vacuna a nadie, todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad de México y pensé que tenía que llegar vacunado”, dijo. También relató que fue inoculado por cuatro enfermeros en el segundo piso del edificio donde funciona el ministerio de Salud, en la intersección de la 9 de Julio y Lima.

También fueron vacunados de manera irregular en el Ministerio de Salud de la Nación tres médicos mayores cercanos al ministro González García; un empresario, y su sobrina. Así, la acción de Verbitsky encendió la mecha de una ola de indignación en todo el país. La mayoría de los ciudadanos espera su turno para vacunarse, debido a la escasez de vacunas que llegan desde el exterior.



Mientras tanto, en los últimos meses se reprodujeron las denuncias en distintas provincias por la aplicación irregular de dosis, por un lado, y por la falta de vacunas para el personal esencial que estaba anotado para recibirlas, por otro. En ese contexto, el principal efecto político fue la renuncia de Ginés González García.

Pero la lista de involucrados en la vacunación, ya sea porque la gestionaron o accedieron a recibir las dosis, tiene varios nombres más, que irán conociendo a medida que pasen los días.





Fuente: Infobae y Ámbito Financiero.