Diputada reconoció que se vacunó en enero

a diputada provincial Silvia ‘Nené’ Moreno (Frente Creer Entre Ríos) reconoció que se vacunó en enero contra el coronavirus. La legisladora había sido acusada de recibir la inoculación en el Hospital Ramírez de San José de Feliciano y, a principios de febrero, el propio presidente municipal Damián Arévalo había pedido una investigación por presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna.

“Mirá, yo te digo sinceramente: a mí me llamaron un día determinado, eh, que estaba, porque yo soy de riesgo, ¿sí? Siempre me puse los cinco años la vacuna del neumococo, que es del para la neumonía, porque tuve dos veces neumonía, y lo de la gripe todos los años. ¿si? Entonces, estoy en una lista de personal de riesgo", dijo Moreno en una entrevista realizada con Aire de Todos, por Radio Costa Paraná, y continuó: "Entonces en un determinado día, no me acuerdo el día no te puedo decir, me llamaron que había un sobrante o si yo no iba lo tiraban”.

A partir de la propia confesión de la actual Vicepresidente 1ª de la Cámara de Diputados de la provincia se confirma lo que hasta hace días era sólo un rumor, entre otros tantos, y que obligó al intendente de Feliciano a iniciar una investigación.



La entrevista completa



A continuación, se transcribe parte de la entrevista con las pregunta que realiza el periodista Nicolás Blanco (NB) a Silvia Moreno (SM) en el programa Aire de Todos, por Radio Costa Paraná.

NB -Se habló mucho del tema vacunación y quería preguntarle si es cierto que usted podría haberse vacunado contra el Covid-19.



SM - Yo respeté las líneas. No solamente soy una convencida que tenemos que empoderarnos in no potenciarnos como mujeres. Estamos muy fuerte trabajando.

NB - Cuándo usted dice que siguió lineamientos, no me quedó claro si se vacunó o no.

SM - Yo seguí los lineamientos que fue informados por los equipo de salud local. Eso fue mi respuesta.

NB - ¿Y eso qué significa?

SM - Eso significa que yo, eh. Seguí esos lineamientos. ¿Sí?

NB - Pero usted, ¿se vacunó o no? Es simple.

SM - Mirá, yo te digo sinceramente: a mí me llamaron un día determinado, eh, que estaba, porque yo soy de riesgo, ¿sí? Siempre me puse los cinco años la vacuna del neumococo, que es del para la neumonía, porque tuve dos veces neumonía, y lo de la gripe todos los años. ¿si? Entonces, estoy en una lista de personal de riesgo. Entonces en un determinado día, no me acuerdo el día no te puedo decir, me llamaron que había un sobrante o si yo no iba lo tiraban.

La legisladora entrerriana fue designada el 12 de febrero último como Vicepresidente 1ª de la Cámara Baja.

NB - ¿Eso fue en enero?

SM - Eh si, si, si. Fue en enero. Pero no me acuerdo bien la fecha.

NB - ¿Quién la llamó?

SM - Un personal del hospital.

NB - ¿La llamó porque sabía que usted era grupo de riesgo?

SM - Sí. Porque siempre me vacunan y saben que soy de riesgo.

NB - Pero usted no es mayor de 70 años?

SM - No. No, no, no. Soy esencial y soy de riesgo. Porque yo constantemente, ni en plena pandemia dejé de venir a Paraná a hacer las gestiones para el hospital como para otras instituciones.

NB - ¿En el hospital de Feliciano le dijeron a usted que ya se había vacunado todo el mundo que era esencial?

SM - Exactamente. Sí. Y tenían una lista de personas que no había concurrido y que sobraban esa dosis.

NB - ¿Eso lo manejaba el director del hospital?

SM - No exactamente el director del hospital el que me contestó a mi. Pero yo no voy a dar más detalles. Hasta acá está la explicación. ¿Si?.





