“La obra no está contra el ambiente”

l intendente de Paraná, Adán Bahl, habló luego de los incidentes en Boulevard Racedo tras el intento de iniciar las obras de ensanche, lo que requiere la tala de árboles.



Lo hizo mediante una entrevista en el programa Buenas Noches, que se emite por Canal Once. Allí afirmó que se había llevado adelante encuentros con comisiones vecinales, donde se bosquejó el proyecto.



“Esto implica mejoras muy importantes, la obra no solo es un ensanche, contempla el problema cloacal que existe en esas arterias, también implica una solución a las cañerías de agua, se elimina la cañería que va por el centro de la calle, y se hacen dos cañerías”, dijo y señaló que la obra tiene previsto “los desagües pluviales, esa es una demanda de los vecinos de calle Racedo, pero también de las otras comisiones vecinales”.

“No tenemos que hablar de tala de árboles”



Ante los cuestionamientos que realizan frentistas y Foro Ecologista, Bahl respondió: “No tenemos que hablar de tala de árboles. Cuando se habla de tala de árboles tenemos que imaginarnos que iríamos a talar un monte nativo para plantar soja. El concepto en esto es la sustitución de árboles. Por cada árbol que se saca se plantan tres. En total hay 200 árboles, hay doble línea en Racedo, los que están sobre la traza son 80, algunos enfermos y otros susceptibles de ser trasladados. De esos 80 hay 36 árboles que se pueden trasladar a la línea de edificación, donde el vecino pida o eventualmente a otro espacio verde. A los otros hay que sustituirlos, porque son muy adultos, son muy grandes y si son trasladados, no tenemos ninguna expectativa de que sigan viviendo”.



Por otro lado, el intendente manifestó en sus redes sociales el repudio ante hechos de violencia contra periodistas que estuvieron presentes en el lugar en las últimas horas y fueron agredidos por hacer una cobertura de la manifestación: “La libertad de prensa es un valor irreductible que no estamos dispuestos a negociar”.



Rechazo el hostigamiento verbal y físico como forma de amedrentar y direccionar la tarea periodística.



La violencia es el peor recurso para resolver los conflictos, porque cierra los caminos. Seamos tolerantes y no cometamos el error de creernos dueños únicos de la verdad. — Adán Bahl (@adanhbahl) March 27, 2021

El jefe comunal sostuvo que los vecinos, en su diálogo con la comuna, le han planteado que esos árboles que se sustituyan (tres por cada uno que se sustituye) sean adultos. En ese sentido, afirmó: “Hemos conseguido árboles de 15 años, o sea de una adultez relativa, para rápidamente recuperar esta situación”.



“Estamos hablando de sustitución de árboles, de traslado de árboles. En la propuesta que llevamos a la justicia también hablamos de la forestación de la zona, 250 árboles más en la zona. Y en nuestro plan de arbolado, para este año, tenemos proyectado 4000 nuevas especies para plantar en la ciudad. Hace muchísimos años que no se plantan árboles como lo está haciendo esta gestión”, se jactó.



“No está en contra del ambiente”

Bahl puso relevancia que la obra que se contempla, “no está en contra del ambiente, por el contrario, está muy a favor del ambiente. No hay ecocidio, como dicen, de ninguna manera”.



Tras incidentes, el lunes, fue suspendido el inicio de la obra. Al ser consultado, el Intendente consideró que “se hubiesen podido evitar, probablemente no yendo a manifestarse de esa manera, y no reaccionando la empresa, el sindicato (Uocra) o los empleados, de la manera en que lo hicieron. Se llegó a ese sistema de detención porque cuando hay este tipo de manifestaciones, las mismas son muy violentas, anárquicas, de ninguna manera hay control. Es muy difícil de prever porque no son en su mayoría, los manifestantes, los vecinos de calle Racedo, viven en otro lado, han ido a manifestarse por una cuestión ambiental”, sostuvo.



“Se puede ver en todas las imágenes, en su gran mayoría, quienes están con esta postura de toma del lugar, son manifestantes de distintos grupos, o que se arrogan la representación de la sociedad, por encima de la institución, o incluso por encima de la Justicia”, opinó el jefe comunal.

