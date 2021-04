�

Entendemos que debe haber medidas uniformes entre Nación, provincia y municipios para que esto dé resultado. Por eso estamos pidiendo a los intendentes, en este caso vecinalistas, que no tomen medidas unilaterales porque eso nos hace fracasar una estrategia que es importante sostener”, dijo el gobernador Gustavo Bordet, quien mantuvo este miércoles, en el municipio de Oro Verde, un encuentro con intendentes de la Unión Vecinalista de Entre Ríos, con la presencia del presidente comunal Oscar Toledo.



También se sumaron por videoconferencia sus pares de Lucas Gonzalez, Cristina Boeri; de Valle María, Mario Sokolowsky; de Cerrito, José Palacios; de Los Charrúas, Ariel Panozzo Zenere; de Colón José Luis Walser; de Santa Ana, Rogelio Zanandrea; de Urdinarrain, Sergio Martínez; y de Villa del Rosario, Vanina Perini.



Acompañaron al mandatario la vicegobernadora Laura Stratta y las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Gobierno, Rosario Romero.



Respecto al encuentro, Bordet señaló que “mantuvimos una reunión por videoconferencia con todos los intendentes de la Unión Vecinalista de Entre Ríos para analizar lo que ocurre epidemiológicamente en la provincia, establecer criterios comunes de acción, sobre todo lo hoy vigente en materia de restricciones y en lo que vendrá. Fundamentalmente, poniéndonos de acuerdo para un ordenamiento Nación, provincia y municipios, para que las medidas que se tomen resulten eficaces".

Dicho esto, precisó que "la vocación del gobierno provincial es ir articulado con lo que decida y establezca el gobierno nacional como lo hemos hecho siempre; y también lo pedimos del mismo modo a los municipios. Si trabajamos de esta forma, podremos aplanar las curvas y garantizar que el sistema sanitario de respuesta adecuada frente a la pandemia".





En ese marco, Bordet adelantó que "se analiza cómo continúa el proceso de vacunación, donde ya tenemos 120.000 personas inoculadas, y con la primera dosis ya hay más de 100.000 entrerrianos. Nos estamos acercando al 10 por ciento de población para este fin de semana cuando tendremos más personas que recibirán su primera dosis".

Informó luego que este miércoles llegan más vacunas a Entre Ríos y aseguró que "la provisión es normal; y la verdad que el ritmo de vacunación es muy bueno, ordenado y se va incrementando con la organización. Ya estamos tratando de vacunar a mayores de 60 años para la próxima semana y con esto también se amplía la franja etárea".



De todas maneras, el mandatario dijo que "nos preocupa la situación epidemiológica que hay hoy en el país y que no escapa a lo que está pasando en los países vecinos y en el hemisferio norte en el invierno que allá está terminando, pero que acá está comenzando".



"Articular estas medidas con los intendentes es muy importante y por eso nos reunimos", insistió. Hizo notar que "hoy tenemos medidas que ya se venían aplicando y que son el cierre a partir de la 1 de la mañana, de lunes a jueves; y a las 2 de la mañana, de viernes a domingo, con todas las limitantes que establece el DNU nacional. Hay otras provincias que no la aplicaban y recién ahora lo están haciendo; nosotros lo previmos antes”.



De igual manera, señaló, “esperaremos ver qué medidas acordamos como lo hacemos habitualmente todos los gobernadores con Nación, y luego las aplicaremos en ese sentido. Entendemos que tiene que haber medidas que sean uniformes entre Nación, provincia y municipios para que esto de resultado, sino es muy complicado. Lo que le estamos pidiendo a los intendentes, en este caso los vecinalistas y también se está haciendo con el resto de los intendentes de la provincia, es que no tomen medidas que son unilaterales y que van desacopladas, porque esto evidentemente nos hace fracasar una estrategia que es importante sostenerla y mantenerla", remarcó.

Situación epidemiológica



A su turno, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, indicó que "no se analizan casos de Covid por días, si no lo que se llama semanas epidemiológicas cerradas, teniendo muy en cuenta lo que ocurrió los últimos 14 días. En ese marco, se toma como uno de los indicadores de semáforo la tasa de incidencias, y por supuesto que nos preocupa”.



Precisó que este miércoles "se tienen más de 400 casos", pero más allá de los casos diarios, "los semáforos que nos siguen preocupando es la cantidad de casos que han ocurrido en los últimos 14 días y también vamos monitoreando muy de cerca la capacidad del sistema sanitario".



Dicho esto, advirtió que "ningún país del mundo ha podido superar la ocupación de camas en función de la cantidad de casos que van ocurriendo y también incide las características de riesgo que presentan cada uno de los pacientes".



"Tenemos lecciones aprendidas. Estamos con más de un año transitando esta pandemia, pero también hay mucho cansancio de la población. En ese sentido tenemos que ser muy asertivos a fin de trabajar e intensificar medidas que tengan que ver con el uso de los protocolos; medidas que sean transitorias, que podamos resguardar la dimensión social, económica, productiva de la población; pero también resguardar y cuidar nuestro status sanitario", subrayó.

Respecto a los 400 casos registrados este miércoles, señaló que son principalmente en aquellas "localidades que en la última etapa han presentado mayor riesgo en la tasa de incidencia de estos últimos 14 días, como Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Colón, Diamante; e Islas, que también tiene un riesgo intermedio. A eso hay que sumarle Paraná y Concordia, que siguen en transmisión comunitaria sostenida".



"No obstante eso tenemos que seguir trabajando, comprometiendo y poniendo activos los Coes locales, que es lo que estamos tratando en esta jornada, para marcar el liderazgo que tienen que seguir desarrollando nuestros intendentes y sectores de la sociedad para acompañar este proceso", acotó.







Afirmó que "tenemos que ir en un equilibrio en donde las actividades se puedan sostener con protocolos, estamos muy a tiempo todavía de poder cuidar este estatus sanitario si podemos ajustar las actividades al protocolo. Las lecciones aprendidas en la pandemia en el 2020, que estamos siguiendo en el 2021, tienen que ver con el uso exclusivo y quizás obligatorio del barbijo o tapaboca, que tendría que ser parte constitutiva de nuestras medidas de seguridad; pero también el distanciamiento en espacios abiertos, donde podamos resguardarnos de la transmisión del virus”.



“Hay que seguir repitiendo que estamos en contexto de pandemia, que al virus lo transportamos las personas y que tenemos que seguir resguardandonos en pleno proceso de una campaña inédita como lo es la de vacunación contra el Covid", apuntó.



Explicó que "la estrategia sanitaria es seguir intensificando todo lo que tenga que ver con en primer lugar con el rastreo, la detección oportuna y el aislamiento necesario. Han venido muchos turistas de otros lados, estamos en presencia de nuevas variantes, que lo hace distintivo en esta pandemia; y en ese sentido es necesario seguir desarrollando activamente la vigilancia epidemiológica".



Según afirmó, "tenemos muy bien identificado dónde se producen los contagios, que no se están dando ni en el comercio, ni en las actividades gastronómicas con los protocolos, ni en las actividades productivas. Se están dando en las reuniones sociales, familiares, en las fiestas de gran conglomerado de personas, sin respetar distancia y sin usar los protocolos correspondientes".



Por su parte, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, destacó que “notros siempre hemos trabajado en conjunto con la provincia; desde la Unión de Intendentes Vecinalistas siempre hemos sido una oposición muy constructiva y seguiremos trabajando, acompañando al gobierno nacional y provincial en lo que hace a las medidas y a los protocolos correspondientes”.

Se refirió al reinicio de las clases presenciales en las facultades radicadas en Oro Verde y, en ese sentido, comentó que éstas "nos han presentado hace un tiempo sus protocolos y venimos trabajando en conjunto para que puedan hacer las clases presenciales”. Coincidió con las autoridades en que “los contagios no se están dando en esos lugares; por eso creemos fundamental la coordinación de todos los actores entre los gobiernos provincial y municipales para trabajar en conjunto”.



“Los contagios se están dando en reuniones de amigos y eso es lo que hay que tratar de que no siga pasando para que no se vean restringidas las otras actividades, como la de los comerciantes, los gastronómico, que son los que la han pasado peor en esta pandemia, para que no se tenga que volver hacia atrás en otras medidas", indicó finalmente.