Fein es la primera mujer que preside el partido

M

inutos antes de las 21, desde la conducción del Partido Socialista provincial se destacó el triunfo de Mónica Fein en la interna para cargos partidarios que se realizó este domingo a nivel nacional.



“El socialismo entrerriano definió en las urnas una alternativa a la grieta”, interpretó el resultado la conducción que hasta ahora está a cargo de Marcelo Haddad quien será sucedido en la presidencia del PS entrerriano por el excandidato a diputado nacional, el paranaense Juan Rossi.



“En las internas socialistas se impuso el sector liderado por Mónica Fein sobre el centralismo porteño de Roy Cortina”, se destacó al marcar la pelea más dura que tuvo la rosarina a nivel nacional y también en Entre Ríos.



Ante la consulta de Página Política, se aseguró que la elección fue pareja. Fein obtuvo el 52% de los votos contra el 48% de Roy Cortina. Votaron alrededor de 700 personas en 11 mesas montadas en sedes partidarias. Sin embargo, el sector interno que militó la boleta de Cortina desconoce el resultado y denuncian falta de datos.

Es un honor y un gran orgullo ser la primera mujer elegida como presidenta del socialismo a nivel nacional. Traigo conmigo la historia de muchas compañeras, desde Alicia Moreau hasta miles y miles de mujeres que hicieron y hacen grande al partido.#SocialismoEnMovimiento — Mónica Fein (@MonicaFein) April 19, 2021

“El sector conducido por Rossi consolida la idea de un socialismo independiente y por fuera del negocio de la grieta”, se remarcó desde la conducción partidaria y se destacó que las militantes Ana Laura Klug y Sofía Gan, referentes de Juventud, será parte de la conducción nacional del PS.



Tras destacar que por primera vez una mujer esté al frente del socialismo, lo que se leyó como un homenaje a la figura de Alicia Moreau de Justo, el PS prometió “trabajar unido en la construcción de un progresismo con proyección nacional y por fuera del kirchnerismo y el macrismo”.



Según supo este portal, Cortina se impuso en las localidades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay. Fein remontó estas contiendas con la elección que hizo en Victoria y especialmente en Paraná donde se impuso con el 63% de los votos.

Juan Carlos Meillard, dirigente de Concepción del Uruguay que fue en la boleta de Cortina, dijo a Página Política que los datos que tiene su sector son otros. Tras denunciar falta de información y hasta la desaparición de una urna en Concordia, aseguró a Página Política que la lista del porteño tuvo triunfos en Nogoyá, Federación, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.



“Con los datos que tengo hasta el momento te tengo que decir que Cortina gana por 9 votos. Pero falta información de una urna de Villaguay que no me la dan y las autoridades de mesa me cortan el teléfono cuando los llamo y falta una urna en Concordia, donde ganamos, y una afiliada se la llevó directamente”, aseveró Meillard.



Fuente: Página Política