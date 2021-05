¿Qué pasará con los vuelos y colectivos de media y larga distancia?

E

l Gobierno nacional suspendió el turismo interno y sólo estarán habilitados para viajar los trabajadores denominados esenciales. Todo en el marco de las medidas sanitarias para tratar de atenuar la segunda ola de la pandemia de covid-19 que regirán desde este sábado y hasta el 30 de mayo.

"Sigue todo manteniéndose para esenciales exclusivamente. La larga distancia, el interurbano y vuelos de cabotaje pero para esenciales", indicó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

La media y larga distancia, el interurbano y vuelos de cabotaje serán sólo para esenciales.

"El que pensaba irse de vacaciones este fin de semana largo que no lo haga", dijo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en una entrevista con Radio 10. Guerrera instó a quienes tengan pensado trasladarse a algún destino turístico a evitar "dificultades" porque "se va a estar yendo sin el permiso" y "no va a poder sacarlo para volver" a su lugar de origen.

El ministro señaló, además, que a partir de mañana y hasta el 30 de mayo, período de vigencia del nuevo aislamiento obligatorio, se dispondrán "fuertes controles" para garantizar las restricciones a la circulación, especialmente en aquellas zonas del país con alto riesgo epidemiológico, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



También fue claro el jefe de Gabinete Santiago Cafiero: "Insistimos con que este no es un fin de semana de turismo. Expresamente el turismo es una actividad que no va a estar permitida durante estos 9 días. Con lo cual, si es un desagote de la Ciudad porque vinieron a trabajar y se retiran a domicilios es una cosa, si hay una expectativa de turismo, van a tener un problema al regresar".

"La gente que tenía pasajes va a poder viajar con total tranquilidad, el tema es que la vuelta van a tener que justificar que viven por ejemplo en CABA . Van a tener que justificar que son trabajadores esenciales y que están yendo hacia ese trabajo", agregó Cafiero.

En el mismo sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, reiteró que "no está permitido hacer turismo en estos días" y le pidió a los argentinos que "no viajen". "No está permitido hacer turismo en estos días. No viajen, deben quedarse en sus domicilios y respetar todas las medidas que el decreto determine", resaltó Frederic durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad.

Retenes y controles en rutas y terminales de micros



El trabajo articulado entre las distintas fuerzas de seguridad y jurisdicciones se llevará adelante durante los 9 días que dure el confinamiento dispuesto por las autoridades nacionales.

Los vuelos de cabotaje y los micros de media y larga distancia mantendrán su funcionamiento durante el tiempo que dure el aislamiento estricto dispuesto por el gobierno nacional para los próximos nueve días, pero sólo podrán viajar aquellos pasajeros considerados esenciales, indicaron a Télam fuentes del Ministerio de Transporte.

Al respecto, los informantes señalaron que la Jefatura de Gabinete está revisando las categorías de quienes se consideran esenciales, pero aclararon que todos aquellos que ya habían viajado y tienen que volver a sus domicilios, podrán hacerlo acreditando el mismo.

Señalaron, además, que habrá mayores precisiones en cuanto al funcionamiento de estos servicios, cuando se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia que reflejará las medidas que se aplicarán a partir del primer minuto de este sábado y que regirán hasta la medianoche del 30 de mayo.





Fuente: Télam.