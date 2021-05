Proponen eximir impuestos y reducir sueldos políticos

D

irigentes provinciales y locales de Juntos por el Cambio presentaron una serie de medidas destinadas a ayudar de manera directa a los sectores comerciales impactados por la nueva fase de la cuarentena. Proponen el no cobro de impuestos y una reducción de sueldos a los políticos.



Las iniciativas son de autoría de los diputados provinciales Esteban Vitor y Eduardo Solari, el dirigente de Paraná Emanuel Gainza y los concejales Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.

Desde Juntos por el Cambio Entre Ríos presentamos proyectos para EXIMIR IMPUESTOS y REDUCIR SUELDOS DE POLITICOS: No cobrar el IIBB provincial x 1 año, ni tasas y contribuciones municipales a actividades afectadas por la pandemia y disminuir un 20% el salario de cargos políticos pic.twitter.com/27gFmMOiSK — Esteban Vitor (@estebanvitor1) May 24, 2021

“Hay cientos de actividades comerciales que sin ayudas concretas, no van a poder sobrevivir estas nuevas restricciones. El dueño de un gimnasio, de un cine o de un restaurante ya no tiene más capacidad de endeudamiento; los que lograron sobrevivir el año pasado, ya no pueden hacer frente a otra cuarentena más” afirmaron desde la oposición.

Esta propuesta fue destacada por la exministra de Seguridad y líder del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, quien se hizo eco en sus redes del proyecto de Emanuel Gainza.

???????? Reducción del 20% de los sueldos políticos por 6 meses, lo que representa más de 3000 millones de ahorro que pueden ser destinados a trabajadores de las empresas cerradas.#CuarentenaLibreDeImpuestos — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 21, 2021

“El Estado tiene que ayudarlos con medidas concretas para evitar su desaparición; por eso presentamos proyectos para proponer:



- No cobrar por 12 meses el Impuesto provincial de Ingresos Brutos a las actividades impedidas de trabajar por la cuarentena.



- No cobrar por la duración de la cuarentena y un plazo extra de 6 meses posterior, todas las tasas y contribuciones municipales para las actividades impedidas de trabajar por las restricciones.



- Reducir el 20% de los sueldos por cargos políticos durante 6 meses en el ámbito municipal y provincial.





“De la misma forma que le pedimos “un esfuerzo” constante a los comerciantes y al sector privado, la política también tiene que hacer su aporte. Por otro lado, tanto el Estado Municipal como el Provincial tienen que suspender el cobro de impuestos a los rubros que están al borde de desaparecer. Eso es concretamente lo que estamos planteando” expresa el comunicado publicado por Juntos por el Cambio.



Los dirigentes aseguran que “vamos a pedirle a todas las fuerzas políticas el acompañamiento a estos proyectos. Nadie puede negar la situación de emergencia que están viviendo cientos de comerciantes, emprendedores y profesionales. Tenemos que tirar todos para el mismo lado para superar esta crisis.”