Presión entrerriana a Cornejo

través de una carta, el Convencional Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Entre Ríos, Fabián Rogel, le solicitó al Presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, poder celebrar la Convención Nacional del Radicalismo a la que considera “atraviesa una situación anómala”, con el fin de renovar las autoridades y discutir, entre otros temas, la alianza con el PRO y el rol del partido.





Rogel fue electo hace un año pero no ha podido asumir como Convencional Nacional por Entre Ríos.

El exvicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR solicita respuestas en la misiva elevada al mendocino Alfredo Cornejo del por qué aún no ha podido asumir como Convencional Nacional del partido, tras ser electo hace un año. “No recuerdo, excepto en dictaduras militares, que el Partido haya estado durante tanto tiempo sin que se realicen las respectivas convocatorias y que sus miembros no puedan renovarse toda vez que vence el mandato de los Convencionales actuales”, expresó Rogel.



En este marco, detalla que “al no haberse constituido y renovado los nuevos miembros de la Convención Nacional no hemos podido integrarnos ni ser parte de la misma”.

Además, Rogel consideró que “no debatir, escudándonos en la pandemia, de cómo le fue al país y al Radicalismo después del gobierno, y del acuerdo electoral llamado Cambiemos o Juntos por el Cambio, constituye un acto de irresponsabilidad y de deslegitimación, no solo de la Convención, sino del Partido como lugar esencial de análisis político”

En este sentido, el expresidente del Bloque de Diputados provinciales, solicitó realizar “el análisis de cómo le fue a la Unión Cívica Radical y al país después de la alianza que realizáramos con el Pro; cuál fue el balance general del gobierno que presidio el Sr. Macri; el rol del Radicalismo, donde fuimos acompañantes silenciosos de políticas de Estado, que en la mayoría de los casos, nuestros Diputados y Senadores se enteraban vía proyectos de ley”.



En el cierre de la carta enviada a Cornejo, Rogel reflexionó sobre la imagen que expresa el radicalismo a nivel nacional.



“La señal que se transmite hacia afuera al no reunir a la Convención Nacional, daría la impresión de un Partido que cree que en el país no hay discusiones importantes a mantener y que el Radicalismo no tiene decisiones importantes a tomar, colocándonos en un partido anodino, sin perspectivas y solamente destinado a acompañar una propuesta política que sea ajena a la razón de ser de su fundación, como lo son políticas y decisiones de centro derecha”, concluyó.

La carta a Cornejo