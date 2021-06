Iosper convocó a Femer

E

l Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) convocó a la conducción de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) para este viernes, a las 10, en procura de acercar posiciones y distender el conflicto en torno al diferendo surgido por el aumento de los aranceles del 10% que dispuso el organismo con vigencia desde el 1° de agosto.



Los médicos consideran «insuficiente» esa suba -que se agrega al 30% ya acordado en el primer trimestre del año- y por eso resolvieron aplicar un corte desde este martes 1° que afectará las prestaciones de prácticas, no así la atención en consultorio. La Federación Médica resolvió que sólo «se brindará el servicio de atención médica en consultorio. El resto de las prestaciones ambulatorias y en internación se realizarán mediante pago directo de los beneficiarios».



El presidente de Iosper, Fernando Cañete, rechazó la medida de fuerza, aunque dijo que como «muestra del espíritu de diálogo que tiene la obra social», convocó a la cúpula de la Femer a reunión para este viernes.

La obra social provincial tiene un padrón de 2.246 médicos, y en abril último abonó en concepto de prestaciones $79.900.000.



Después del corte de prestaciones que hubo durante febrero por un reclamo de la Federación Médica, que así reclamó un aumento en el valor de los aranceles, Iosper llegó a un acuerdo y aplicó una suba escalonada:10% desde el 1° de febrero; 10%, desde el 1° de marzo; y 10%, desde el 1° de abril. Ahora, suma un 10% más a partir del 1° de agosto.



Desde la obra social señalaron que en reuniones de mediados de mayo con la Femer, “se entregó una propuesta valorizada con un impacto de una inversión adicional anual de 76 millones de pesos por parte de la obra social, producto de las reuniones de equipos técnicos que se llevaron a cabo”, dijo Cañete y explicó que en ese marco “se comunicó un incremento de un diez por ciento desde el 1 de agosto al conjunto de los prestadores, en base a la pauta salarial que concretó el gobierno provincial”. Además, Cañete adelantó que “se propuso el análisis del ordenamiento del Codificador de Iosper”.

Según Cañete, el corte de la Femer abarca prácticas ambulatorias y segundo nivel. En el caso de prácticas ambulatorias, están garantizadas por el convenio que tenemos firmado con la Asociación de Clínicas y Sanatorios; y las cirugías de segundo nivel, también están garantizadas con las clínicas. Pero hay que aclarar que el corte no abarca a todos los profesionales. Solamente a los que tienen la especialidad en clínica general, y algunos institutos que realizan algunas prácticas determinadas. Pero la medida no abarca a todas las especialidades. Se van a hacer prácticas traumatológicas, ginecológicas, cirugías cardiovasculares o prácticas de homodinamia. Todo eso está garantizado».



En ese marco, el titular de la obra social provincial dijo que «la decisión que hemos tomado es que el profesional que cobre plus va a ser dado de baja como prestador, porque fue la Femer que denunció el convenio para no tener más vínculo. Vamos a hacer uso de nuestra potestad de definir quiénes son prestadores y quiénes no. En este conflicto, o se es prestador o no se es».

