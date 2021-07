Autovía 18: El PJ apunta al freno de Macri

L

a diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gaillard, se expresó en su cuenta de Instagram recordando los dichos del entonces Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Mauricio Macri. “Nos respondía que Rogelio Frigerio ya me había contestado en la Comisión de Presupuesto que había otras prioridades y que no había circulación de autos suficiente de Viale a Villaguay y de Villaguay a San Salvador para justificar la realización de la #Autovia18 en dicho recorrido”, citó en el texto que compartió. No obstante, la obra debió terminarse en 2014 según los plazos previstos.





El gobernador Gustavo Bordet anunció la presencia del Presidente Alberto Fernández en el estreno de la doble vía en la Ruta Nacional 18 luego de la visita del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El camino para llegar al anuncio de Bordet ha sido largo y sinuoso, incluida la denuncia de la diputada Gaillard respecto de los dichos de Marcos Peña en la Cámara Baja. No hay que omitir los porqué de la extensión en los plazos que, más allá de la decisión del macrismo de frenar los trabajos en 2016, la obra tenía plazo de conclusión para 2014.

“Ayer recorrimos con los Ministros las obras de la #AutoVia18 una obra muy importante para todos los entrerrianos”, escribió Gaillard en la red social, dando cuenta del encuentro señalado con la visita de parte del gabinete nacional para mostrar el avance de un objetivo tan representativo para la provincia.



“Hace 4 años le preguntábamos al Jefe de Gabinete de Ministros de @mauriciomacri en su informe a @diputados.argentina, por qué se paralizó la obra en el tramo medio (2 y 3) y nos respondía que @rogeliofrigerio ya me había contestado en la Comisión de Presupuesto que había otras prioridades y que no había circulación de autos suficiente de Viale a Villaguay y de Villaguay a San Salvador para justificar la realización de la #Autovia18 en dicho recorrido”, agregó la legisladora oriunda de General Campos, que se lamentó por la respuesta recibida y exclamó: “Cuatro años de desidia, mucha impotencia”.

Gaillard agregó que mientras Peña se excusaba del avance de la Autovía “ocurrían accidentes y lamentamos muchas muertes durante estos años que la obra se paralizó”.

"Estamos priorizando los tramos de mayor circulación, los de Paraná y Concordia, en los tramos medios se va a repavimentar", decía Peña ante la Cámara de Diputados.







"Pese a que estamos haciendo el proyecto más ambicioso de vialidad de la historia argentina, tenemos restricciones y la demanda sigue siendo muy superior a lo que tenemos de herramientas", se excusaba el Jefe de Gabinete ante el requerimiento de la legisladora entrerriana. "El año que viene vamos a poder avanzar sustancialmente", auguraba, finalmente, Peña.



“Afortunadamente hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que reactiva la obra pública y si considera prioritario continuar la #Autovia porque prioriza la seguridad vial de los entrerrianos, su salud y su vida”, celebró, y concluyó: “Debemos tener memoria para no volver para atrás a políticas que nos hicieron tanto daño y nos postergaron”.



Historia



“Los trabajos tendrán mayor rapidez y participación de empresas”, señalaban aquel 27 de septiembre de 2010 cuando se anunció oficialmente la realización de la doble vía de la Ruta Nacional 18, donde se señalaba que los trabajos se encararían en cuatro tramos simultáneos simultáneos, a lo largo de los 230 kilómetros que unen Paraná con Concordia, con la finalidad de lograr más rapidez en la ejecución y generación de empleo genuino.

Los sobres de la licitación para proyectar y ejecutar la obra se abrieron ese jueves 30 de septiembre en Concordia, con la presencia de la entonces Presidenta Cristina Fernández y el gobernador Sergio Urribarri.

El acuerdo representaba una inversión superior a los 3.200 millones de pesos.

El emprendimiento se financió con fondos federales, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y se enmarcó en las obras de reparación histórica que se ejecutan en Entre Ríos a partir del acuerdo que firmaron en los últimos días de junio de 2008 la presidenta de la Nación y el gobernador Urribarri. Por entonces se suscribió el Acta de Reparación Histórica en Infraestructura para Entre Ríos conformada por más de 115 obras extraídas del plan estratégico.

Autovía 18



El emprendimiento, uno de los más importantes en infraestructura de la provincia, demandaría según lo previsto 1.750 millones de pesos y se ejecutaría con fondos federales, con los trabajos a iniciarse en 2011 y una demanda de 36 meses para su conclusión.

En el detalle presupuestado de la obra de la Ruta Nacional Nº 18, se indicó: Tramo N° 1: Intersección Ruta Nacional N° 12-Arroyo Moreyra. Presupuesto: $480.000.000. Tramo N° 2: Intersección con Arroyo Moreyra-Ruta Provincial N° 20. Presupuesto: $520.000.000. Tramo N° 3: Intersección Ruta Prov. N° 20-Arroyo Sandoval. Presupuesto: $205.000.000. Tramo N° 4: Intersección Arroyo Sandoval-Ruta Nacional N° 14. Presupuesto: $540.000.000.

Los trabajos se iniciaron en 2011 y, como señalaba lo presupuestado, debía tener su corolario en 36 meses. No ocurrió. En el medio se sucedieron situaciones que no son abordadas por la publicación de la diputada entrerriana, como las demoras que se dieron en los plazos que se preveían estén realizados los trabajos, o las sospechas por el manejo de los fondos de la obra pública.

Con el arribo del macrismo al gobierno nacional no sólo se frenaron las labores en los tramos 2 y 3 de la Autovía, sino que se iniciaron causas por corrupción en la obra pública, entre otras, donde se implementó una figura que rápidamente invadió la Justicia y se replicó en los medios: el arrepentido.

Lo que dice el archivo Noviembre, 2018 Coimas: Bonadío pidió investigaciones sobre empresas entrerrianas

Con el juez federal Claudio Bonadío como máximo exponente en las causas iniciadas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el arrepentido era aquella persona que había participado de acuerdos o negociaciones espurias y que, con el fin de recibir beneficios en la justicia, aportaba información en sus declaraciones para desentramar los casos de corrupción que se adelantaban.

La Inspección General de Justicia (IGJ) aportó informes sobre quiénes eran las autoridades de 71 firmas que hicieron negocios con obra pública durante los años 2003 a 2015, donde Losi, Pitón y Pietroboni entre los privados sospechados.

Mientras las obras permanecían frenadas, el que avanzaba era el juez federal, que ordenó una nueva serie de interrogatorios, en febrero de 2019, luego de haber allanado más de 80 empresas, entre las que se cuentan las entrerrianas Losi y Pitón, cuyos titulares debieron comparecer y dar explicaciones en Comodoro Py.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2019 Bonadio le creyó al arrepentido entrerriano de la causa Cuadernos

Dentro de las denuncias en la causa denominada Cuadernos, estaba Luis Losi el constructor entrerriano, quien además fue señalado en la Justicia como uno de los aportantes ilegales a la campaña electoral de medio término del segundo gobierno de CFK. Habría puesto U$S 1,3 millones.



Reactivación de la obra

Con la vuelta del justicialismo al gobierno nacional se reflotó la obra freezada en el macrismo. El Ministerio de Obras Públicas anunció en julio del 2020 la reactivación de la totalidad de la obra en la Ruta Nacional Nº 18 y a partir de allí se avanzó hasta este presente que la tiene a días de estrenarse.



Restan sólo detalles de finalización y la confirmación de la agenda de Alberto Fernández para realizar el corte de cinta en la Autovía tras el largo periplo que se atravesó. El 9 de julio se apunta como una fecha posible, aunque no fue confirmada aún de manera oficial.