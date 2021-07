Paraná sigue sin colectivos

L

os usuarios del transporte de pasajeros están sin servicio desde el primer minuto del miércoles por un paro que resolvió implementar la filial Entre Ríos de UTA.



La Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días y desde el gremio dijeron que "no corresponde acatarla" porque es un reclamo salarial. En la tarde del miércoles se llevó adelante una reunión donde "no hubo acuerdo y continúa la medida de fuerza".



"La empresa manifestó que no tiene dinero y que las recaudaciones no alcanzan. Los subsidios nacionales que están destinado al pago del sueldo y aguinaldo, todavía no llegaron", expresó ese día el dirigente.

En el marco de la paralización del servicio de transporte público de pasajeros, la empresa Buses Paraná emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación y señaló que está abierto "al diálogo para encontrar una solución que beneficie a todas las partes".



La Defensoría del Pueblo pide "que se tomen medidas "

La Defensoría del Pueblo de Paraná expresó su preocupación ante la falta de servicio de transporte urbano en la ciudad e insta al Ejecutivo municipal que, como poder concedente de la prestación, arbitre los medios necesarios para solucionar el conflicto.

La situación de crisis del sector, que se extiende en el tiempo, tiene un impacto directo sobre los usuarios del servicio, quienes se ven seriamente afectados a la hora de llegar a sus trabajos o a distintos destinos de la ciudad y de la zona metropolitana, y también sobre los trabajadores de las empresas de transportes que advierten sobre sus condiciones laborales.

Bahl ofreció adelantar fondos para que se retome el servicio

El intendente de Paraná, Adán Bahl, informó que "el municipio intervino intimando a la empresa para que retome el servicio. Además, acompañamos la instancia en la Secretaría de Trabajo y están con un inconveniente por la falta de pago".

En este sentido, detalló que "ofrecimos adelantar fondos para que el servicio se retome rápidamente, pero no se pusieron de acuerdo entre los trabajadores y UTA, por lo que estimamos que el conflicto seguirá hasta que estén los fondos nacionales y provinciales. Es un problema que nos aflige mucho porque afecta a toda la comunidad". Además, hizo mención al proceso de concesión y declaró que les deja "poco margen" para actual al respecto.

Fuente: El Once