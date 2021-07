Causa Calleja: uno de los imputados tiene Covid-19 y retrasa la audiencia

U

n llamativo hecho ocurrió apenas iniciada la audiencia por el homicidio de Gonzalo Calleja en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Paraná. Habían pasado 15 minutos, en los que el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola estaba escuchando las presentaciones de cada una de las partes, cuando tomó la palabra uno de los imputados, quien aseguró que tiene Covid-19 y que todavía no contaba con el alta médica.



Se trata de Alberto Enrique Osuna, detalló Análisis Digital. Cuando el magistrado le comenzó a hacer las preguntas de rigor, le preguntó si es que cursaba alguna enfermedad y Osuna respondió: "Estoy con Covid-19, el alta médica me la podían dar el fin de semana pero como no estaba abierto el dispensario me la darán recién el próximo lunes", expresó.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Transmitirán en vivo la audiencia por el crimen del contador





Esto encendió las alarmas de las autoridades judiciales por el riesgo que implica tener a una persona con coronavirus en el interior de una sala: "Es algo que nos anoticiamos en este momento, así que le requiero al juez que disponga un cuarto intermedio para que podamos realizar la correspondiente desinfección", expresó una funcionaria judicial.

El imputado aseguró que había puesto en conocimiento de su situación pero no alcanzó a especificar a quién había notificado de su estado de salud. Osuna estaba acompañado con sus abogados defensores, César Jardín y Andrés Amarilla. De este modo, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.







Sobre el caso

Gonzalo Calleja desapareció el miércoles 14 de julio. Había ido a barrio 1º de Julio a hacer una transacción por cambio de dólares. Allí apareció su auto. El último contacto fue a las 17 con sus allegados, a través de WhatsApp, pero su teléfono celular nunca fue encontrado.



El cuerpo fue hallado el jueves en un descampado de calle Montiel, a metros de Báez, a unos siete kilómetros de donde había desaparecido.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Gonzalo Calleja murió por asfixia





Según publicó El Once, la principal pista de la investigación, es que Calleja, murió en el marco de una privación ilegítima de la libertad, en un lugar diferente al que fue hallado, a unos 8 kilómetros de donde se encontró el vehículo del contador, en cuya guantera había más de 9.500 dólares.

Por tal motivo, los pesquisas sospechan que la muerte, se dio en una situación vinculada a la compra y venta de dólares, actividad que desarrollaba el contador en ocasiones, además de ser empleado en una empresa constructora.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Crimen del contador: 5 detenidos y 3 autos secuestrados





“La autopsia realizada al cuerpo de Calleja pudo establecer la ausencia de lesiones traumáticas en el cuerpo de la víctima, determinándose la asfixia como medio de muerte”, señalaron fuentes judiciales.