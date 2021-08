Entre Ríos aplicó más de un millón de vacunas

E

l subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti, indicó este viernes que la provincia superó el millón de dosis de vacunas contra el Coronavirus Covid-19 registradas y aplicadas. En conferencia de prensa, junto al director de Epidemiología Diego Garcilazo, habló sobre la combinación de vacunas y la llegada de vacunas rusas hechas en el país. La provincia sostiene el descenso de casos por undécima semana consecutiva.

El 89% de los mayores de 50 años ya tienen al menos una dosis y el 47% completó el esquema con dos dosis, señaló el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de la provincia.

En total son1.029.931 dosis de las diferentes vacunas contra el Covid-19, que fueron registradas y aplicadas a la población. "Esto tiene que ver con la sumatoria entre primeras y segundas dosis”, precisó Bachetti durante la conferencia de prensa brindada este viernes sobre la marcha del plan rector de Vacunación.

Vacunas combinadas



Sobre los esquemas combinados de vacunas indicó que se inició la opción de vacunar con vacunas Modernas a quienes tienen el plazo vencido con primera dosis de Sputnik V y que la aceptación ha sido muy buena con porcentajes que superan el 60%, y en algunas localidades el 90%. "No ha habido efectos secundarios o adversos en las combinaciones", recalcó Bachetti.

Este viernes 13 se informaron 298 nuevos casos y 2 decesos asociados a Coronavirus en Entre Ríos.

En tanto, se están vacunando jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades en toda la provincia con vacunas Moderna y solicitaron que se inscriban para recibir el turno.



Por otra parte, esta semana se recibieron vacunas Sputnik V segundo componente que ya se están distribuyendo y enviando turnos. Además, en los próximos días se recibirán vacunas Sputnik del primer y segundo componente producidas en Argentina.



Bajaron los casos



El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, hizo una evaluación de la semana sanitaria 31 en la provincia, que se extendió del 25 de julio al 7 de agosto, en su comparación con los 14 días previos. Informó que el número de casos de Covid sigue disminuyendo desde la fecha de mayor cantidad, que fue a fines de mayo. "Ya son 11 semanas prácticamente consecutivas en descenso del número de los casos que ocurrieron en la provincia", dijo Garcilazo.

Sostuvo que el número de casos, tanto leves como moderados, se correlaciona con el número de ingresos a terapia, los que también han venido descendiendo. En este aspecto acotó que la ocupación de camas en terapia intensiva por Covid está por debajo del 80 por ciento en general en la provincia y en algunas localidades por debajo del 60 por ciento.

Nivel de Transmisión



En otro orden, Garcilazo explicó que también se da “un claro descenso” de casos en todos los departamentos de la provincia en los últimos 14 días respecto de los anteriores.

"Con cada variante nueva que aparece se produce una nueva pandemia y hoy tenemos una amenaza de variante que es mucho más contagiosa, lo que requiere seguir con los cuidados y tener los esquemas de vacunación completos”, subrayó.

En tanto, el director de Epidemiología indicó que algunos departamentos han salido de tener un riesgo epidemiológico alto y otros han salido de riesgo epidemiológico medio, como Concordia y Nogoyá, que hoy están con un bajo nivel de transmisión o de contagios.





Bachetti y Garcilazo ofrecieron un informe sanitario y epidemiológico este viernes.

"La mayoría de los departamentos hoy se encuentran en un nivel intermedio de transmisibilidad y sólo algunos departamentos quedan de riesgo alto de transmisibilidad", señaló el funcionario.

"Hasta el momento no hemos detectado en la provincia la variante Delta", afirmó.

Por último, Garcilazo resaltó que actualmente no han habido casos de la variante Delta, considerada la más contagiosa y letal. "Hasta el momento no hemos detectado en la provincia la variante Delta, por lo menos en la transmisión comunitaria de casos", dijo, y concluyó: "Se han detectaron alrededor de 19 casos positivos de personas que han viajado al exterior, sin embargo, en los estudios genómicos no se ha detectado esta variante en estos pacientes".