Los últimos tres días de Alberto tras la foto

a difusión de la foto del festejo en pleno aislamiento del cumpleaños de Fabiola, la mujer del Presidente Alberto Fernández, caló hondo en la escena política y en la sociedad en general. Desde la divulgación de la imagen, el mandatario argentino se expresó de diferente manera. La cronología de sus declaraciones y las repercusiones.

Este lunes, Fernández participó de un acto oficial en La Matanza y se atribuyó la realización del festejo, contrario de lo expresado el pasado viernes cuando tras reconocer la veracidad del encuentro, se limitó a señalar que "Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho".





No obstante, con otro semblante, más adusto, el presidente Alberto Fernández tildó de "miserables" a quienes dijeron que culpó a Fabiola Yañez por la fiesta de cumpleaños en Olivos, y afirmó que "es al pueblo al que le debe disculpas" y es el único responsable por esos hechos.

"Algunos miserables dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo", aseveró el Jefe de Estado en La Matanza, y agregó: "Yo no soy ni me hago, todo el fin de semana leí todo lo que escribieron los hipócritas".

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen", dijo Alberto.

Fernández volvió a hablar públicamente por la polémica que se generó a raíz del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos el año pasado al poner en marcha este lunes el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en La Matanza, donde se cursarán carreras de diversas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran", subrayó

Desde INFORME DIGITAL se publicaron las expresiones del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en Concordia, el pasado viernes 13 de agosto en la previa de la primera exposición pública de Alberto Fernández, la que estaba prevista por la mañana y terminó celebrándose en horas de la tarde.

“A la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando, no a la oposición negacionista que endeudó al país por 100 años”, afirmó Cafiero respecto de las críticas de la oposición al viralizarse la foto.

Alberto Fernández "no se escondió ni le echo la culpa a nadie", resaltó Cafiero, quien ensayó la defensa del mandatario y agregó que "el Presidente no se fastidió con la situación que se había suscitado, reconoció el error, y realmente se pone a trabajar en los problemas que la gente percibe y que la Argentina tiene".



Entonces, el Presidente visitó ese viernes Olavarría con motivo de la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas, aunque las miradas estaban puestas en la reacción pública luego de la publicación de la foto del escándalo.





"Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho", lanzó Fernández, y reconoció que existió el festejo de cumpleaños de la Primera Dama mientras regía el aislamiento. Lamentó el episodio y sostuvo: "Debí haber tenido más cuidados".

"Debí haber tenido más cuidados que no tuve", agregó Alberto, y prometió que "no va a volver a ocurrir".

Ese mismo viernes, dentro de las repercusiones mediáticas, uno de los primeros en referirse al polémico festejo fue el periodista Víctor Hugo Morales, de reconocida afinidad con el gobierno nacional, quien no dio vueltas y dijo: “Esta vez tienen razón”.

Morales se mostró enojado por el evento social del que participó Alberto Fernández, y en su programa “La Mañana” por AM 750, no esquivó el tema.

“Normalmente cuando ponemos audios de la oposición son sus mentiras. Esta vez tienen razón", dijo Víctor Hugo.

“Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, sintetizó en su editorial.

El Presidente pidió disculpas el viernes, pero dijo que Fabiola convocó al brindis.

En tanto, el sábado por la noche Juana Viale invitó al periodista Jorge Lanata al programa La Noche de Mirtha pero antes de la cena realizó un editorial furioso contra el presidente. Musicalizada con “El mundo del revés”, de María Elena Walsh, la nieta de Mirta confesó que sentía una profunda indignación frente al Presidente.

“No culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable y póngase los pantalones”, dijo Juanita.

“No puedo disimular lo que siento: hacen lo que dicen que no hagamos, entonces... ¡Déjense de joder! ¡Dejen de joder a los argentinos!”, expresó, para luego hacer una referencia indirecta a la muerte de la hermana de su abuela, Silvia “Goldy” Legrand, y al fallecimiento del marido de su madre, Marcos Gastaldi: “Lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y muchos amigos que perdieron laburos”.





La foto de la polémica.

El fin de semana transcurrió y durante el mismo desde el círculo íntimo del Presidente y el propio Alberto Fernández gestionaron la manera de sortear un duro escollo. Porque la foto insufló los ánimos opositores y generó rechazo dentro de la misma fuerza, más allá que muchos se nieguen a hacerlo público.

Por eso no sorprendió, tal vez, que este lunes Fernández se haya expresado en el modo que lo hizo, de manera tan vehemente en sus declamaciones y atribuyéndose, ahora sí, la responsabilidad del suceso.

Fuego amigo

Las dos vertientes del peronismo en el gobierno quedaron expuestas como pocas veces. Un ejemplo es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien ha volcado sus reflexiones sobre el tema en forma de carta pública, con el título “Yo no fui, fue ella”, en la que recuerda que la primera reacción de Alberto Fernández fue negar el hecho.

“Señor Presidente: nosotros tenemos que dar el ejemplo, ser mejores que los demás, ser más éticos, trabajar el doble, asumir los errores propios y cuidar a nuestros compañeros. Y a nuestras compañeras, claro. Porque si entregamos a nuestra compañera a la primera de cambio con el solo objeto de salvar nuestro pellejo, es difícil que nos crean capaces de defender los altos intereses de la Patria. Y cuando eso sucede, se resiente la legitimidad política de un proyecto, se horada la base de sustentación propia y sucede lo que Ud. no necesita que yo le narre”, escribió Berni.

Para D’Elía fue una cagada

Por su parte, sin eufemismos de por medio, tal es su característica, el dirigente Luis D’Elía exclamó: “Fue una cagada el cumpleaños, una cagada la foto y una cagada el pedido de disculpas”.

“Cuando estábamos enterrando a mi vieja, ellos estaban de fiesta y eso me rompió mucho las pelotas”, expresó, furioso, D’Elía que recordó que a su madre la inhumaron el 10 de mayo de 2020, con las restricciones que el ASPO disponía.

¿Cómo pegó en la gente?



Entre las personas del común la foto fue un cimbronazo. Por el lado de quienes acompañan las medidas del gobierno nacional, el hecho sentó como un engaño inesperado. No fue un error común, no lo será.

En el medio está la pandemia, el aislamiento, el apremio económico por esas mismas medidas, la incertidumbre y una oposición que siempre buscó en qué pegar, muchas veces desvirtuando los escenarios y la información, para llevar agua a su molino. "Esta vez tienen razón", expresó Víctor Hugo y en esa frase se resume la sensación de quién es afín al gobierno.

Entre quienes no compartían las acciones del gobierno fue un peldaño más para escalar en su antagonismo. Con múltiples reproches ya sea por el Vacunatorio VIP, o por las restricciones que a muchos rubros les impidieron progresar y, en muchos casos, fue el golpe de gracia ante una economía que ya venía vapuleada.

El festejo en pleno ASPO por parte del Presidente junto a su mujer y allegados es el argumento perfecto para desprestigiar cualquier atisbo positivo que pudieran haber llegado a citar algunos de sus detractores. La foto los paró arriba de la mesa y alzó sus voces, aún más, contra Alberto.

El oficialismo sigue igual



La foto generó desconcierto en el oficialismo en plena campaña por las elecciones legislativas. Lo que implica que se exponga al Presidente con una acción negativa, con la sensibilidad que conlleva la pandemia y el ejemplo que tanto se requería en los discursos echados por tierra en una sola fotografía.

No sean caraduras !!destruyeron la Argentina, apoyaron las marchas anti cuarentena generando contagios y miles de muertos y ahora cuestionan a nuestro presidente !! — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) August 13, 2021

“No, no hay cambio de agenda. La campaña sigue igual. Esconderlo a Alberto sería un error inmenso”, confió un funcionario oficialista ante la consulta por la presencia de Alberto en las campañas tras el golpe a su imagen.



Lo oposición, entre bajarlo y cuidarlo

Para la oposición, en tanto, apareció una carta que no tenía en cuenta y que les servirá de furgón de cola si saben capitalizarla.

No vaya a ser cosa que Cristina lo haga renunciar a Alberto para presidir ella. #solounavueltamas @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 15, 2021

En este sentido, de entrada ya dividió en dos al arco opositor: por un lado quienes avanzan hacia un virtual pedido de juicio político y, por otro lado, los que más allá de aprovechar y apuntar los dardos hacia Alberto no pretenden esa exposición ya que estarían potenciando la imagen de, tal vez, la principal ‘enemiga’ en el plano político: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.