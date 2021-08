Cruce de precandidatos por el festejo

D

entro de los precandidatos a diputados nacionales en las próximas PASO, algunos decidieron expresarse respecto al festejo del cumpleaños de la Primera Dama en pleno aislamiento. Frigerio sostuvo que la palabra del Presidente está devaluada, Galimberti planteó la falta de sentido común y de vergüenza, mientras que Cresto posicionó a Fernández en modo campaña ante el modo estafa electoral de la oposición.



La divulgación de la foto, la semana pasada, y de los videos de los festejos por el cumpleaños de Fabiola Yañez generaron un revuelo que obviamente llegó a Entre Ríos y, entre ellos, a los precandidatos a diputados nacionales en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).

En las redes sociales se expresaron Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, adversarios en las interna de Juntos por Entre Ríos, y Enrique Cresto, que encabeza la propuesta oficialista del Frente Entrerriano de Todos.

Frigerio, Galimberti y Cresto opinaron sobre el festejo en Olivos.

Frigerio posteó un video de una entrevista en América, con el periodista Luis Novaresio, donde sostiene que “si hay algo más devaluado que el peso argentino es la palabra del presidente”.

El primer precandidato de Juntos señaló que Fernández "tiene que recobrar la credibilidad", y agregó: "¿Por qué insistir por ese camino? Un presidente en esta pandemia que no terminó. No sabemos lo que va a venir más adelante. Necesitamos un presidente con credibilidad, aplomado, ocupado en sus funciones, llevando tranquilidad a la sociedad, uniendo a los argentinos, no haciendo estas cosas".

En tanto, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, tituló ‘Las Fiestas de Alberto’ una opinión vertida en la misma red social. “Gestionamos la pandemia tratando de lograr un equilibrio entre la dimensión sanitaria y la económica y social. Muchas veces fuimos cuestionados y muchas veces sentí que a las autoridades les faltaba sentido común”, escribió en su cuenta de Twitter.



“Sin embargo, quienes se empeñaban en decirnos lo que no teníamos hicieron todo lo contrario. No sólo no tenían sentido común. Tampoco tienen vergüenza”, concluyó quien encabeza la propuesta de Entre Ríos Cambia en las PASO.

El festejo fue el 14 de julio de 2020 en Olivos.

Por su parte, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, salió en defensa de Fernández. “Mi presidente estará en modo campaña, defendiendo un modelo de país que nos incluye a todos; pero ustedes están en modo estafa electoral nuevamente. Subestiman al pueblo Argentino!!”, tuiteó.



El primer precandidato por el Frente Entrerriano de Todos ya se había expresado de inmediato ante la divulgacióbn de la foto que generó el escándalo. “No sean caraduras! Destruyeron la Argentina, apoyaron las marchas anti cuarentena generando contagios y miles de muertos y ahora cuestionan a nuestro presidente!”, posteó el 12 de agosto pasado.