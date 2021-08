Entrerrianos apuntaron contra la docente K

E

ste jueves se viralizó el video de una docente que, en plena clase de Historia, increpó a sus estudiantes en una acalorada discusión sobre la crisis económica y las gestiones del gobierno de Mauricio Macri y las gestiones kirchneristas. Así como por un lado el presidente Alberto Fernández consideró que fue “un debate formidable”, algunos legisladores entrerrianos lo calificaron como “un claro abuso de poder”.

La protagonista de las grabaciones es Laura Radetich, quien se desempeña como profesora en la Escuela Técnica N° 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Además, enseña en formación superior a futuros docentes.

El primero de los videos, que fueron capturados en plena clase por otro alumno, inicia con una clara referencia de la profesora al expresidente Macri. “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”, le grita la mujer al estudiante con el que discute, a lo que el joven responde: “¿Y este no?”.

“No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri”, sigue Radetich y agrega: “Gracias a Dios, perdió (por Macri). Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no?”.

A las pocas horas de viralizado el video, la docente fue momentáneamente suspendida de su cargo, con el inicio de una investigación a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza, quien se ocupará de tomar declaraciones y llevar adelante las acciones correspondientes.

“Un debate formidable”

Ante esto, el presidente Alberto Fernández defendió a la docente, en una entrevista por Radio 10, en la que afirmó que “lo más importante es sembrarles dudas a los alumnos. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche”.

En ese sentido, planteo: “Que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre las cabezas de los alumnos, es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y de abrir la cabeza de la gente. Porque es evidente que el chico, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como por ejemplo: “El peronismo gobernó los últimos 70 años”. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”, completó.

“Un claro abuso de poder”

Ante el video y las declaraciones del presidente, varios legisladores entrerrianos se manifestaron en sus redes repudiando lo ocurrido.

ESTA ES LA EDUCACIÓNQUE NO ES ESENCIAL • Esto es todo lo que está mal para nuestros gurises. Me resulta incomprensible que @alferdez haya justificado esta situación. Se miran el ombligo y no ven la realidad. Desbarrancan. pic.twitter.com/akKPzYaDUn