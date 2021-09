El descargo de Picolotti luego de su condena

L

a ex titular de la Secretaría de Ambiente, durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue enjuiciada por administración fraudulenta, y tras recibir su sentencia, aseguró que le denegaron la pericia caligráfica, a la vez que señaló que no hubo pruebas idóneas.



La entrerriana Romina Picolotti, quien se desempeñó en el cargo de secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, durante la presidencia de Néstor Kirchner, recibió el pasado lunes una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional, a la vez que se la obliga a restituir al estado casi 7 millones de pesos, todo ello en el marco de la causa por delito de defraudación en contra de la administración pública, iniciada hace 14 años, donde se la denunció por abonar gastos familiares y personales con fondos públicos.



Luego de escuchar la sentencia, la exfuncionaria, que se encuentra en Estados Unidos desde hace seis años, se refirió a la decisión de Tribunal Oral Federal N° 6, y mientras espera la lectura de los argumentos, expresó: “Mi lucha no se detiene por un fallo arbitrario”.

En declaraciones a Perfil, Picolotti añadió: “Todas y todos los que participamos en este proceso penal sabemos que me acusan de firmar, pero me denegaron la pericia caligráfica y me acusan de gastar, pero no hay pericia contable”, a la vez que expresó su malestar con el accionar de quienes llevaron adelante la investigación, y argumentó: "La Justicia no allanó la Secretaría de Ambiente ni una sola vez, pero si allanaron la ONG Centro de Derechos Humanos y Ambiente, que fundé mucho antes de aceptar el cargo de secretaria”. Además, la ex titular de la cartera de Ambiente cuestionó: “Nunca les interesó la búsqueda de la verdad, fueron más de 14 años y no se produjeron las pruebas idóneas para fundar una acusación seria”.



La abogada especializada en derecho ambiental, que asumió su cargo en la etapa final del gobierno de Néstor Kirchner (entre 2006 y 2008), también opinó sobre el tiempo que llevo el proceso en su contra: “Fueron todos esos años para llegar a primera instancia, eso sí que es malgastar los fondos del Estado, no las mentiras con las que me acusan y pretenden disfrazar la realidad”, indicó, quien fue denunciada por pagar consumos en restaurantes, regalos para familiares y amigos y vuelos para ella y personas allegadas.

“De un proceso así no puede esperarse otro resultado que la arbitrariedad con el fin de sembrar odio y confusión, pero la gente no es tonta”, dijo para finalizar Picolotti desde Estado Unidos, donde integra de una organización dedicada al cuidado del medioambiente, y concluyó agradeciendo las muestras de afecto recibidas después de haber escuchado la condena: “La lucha por el planeta y la justicia no se detiene por un fallo arbitrario”.