Bahl convocará a paritaria municipal

l intendente, Adán Bahl, adelantó que evalúan “convocar a la brevedad a paritarias” a los gremios municipales.

Esto se da luego de las jornadas de paro y movilización llevadas a cabo en los últimos días tanto por ATE como la Asociación del Personal Superior (APS), lo que aseguraban que el intendente de Paraná no escuchaba sus reclamos.

En ese marco, Bahl estimó que “seguramente la semana próxima lo estaremos haciendo”, al tiempo que acotó que “hemos tenidos diálogo permanente con la mayoría de ellos, no obstante, respetamos el derecho a manifestarse, siempre y cuando no entorpezcan la prestación de servicios como ocurrió cuando no permitieron la salida de camiones para recoger la basura. A eso no lo vamos a permitir”, advirtió.

En tanto, al ser consultado sobre la reubicación de puesteros, manifestó a El Once TV que “estamos analizando tres lugares. Es bastante complejo, porque buscan un lugar donde haya gente y tengan un mercado para satisfacer sus ventas. Eso es razonable y normal, pero no lo podemos hacer arriba de una plaza o en un lugar donde el destino es la recreación o el esparcimiento”.

Acotó que “la idea es acondicionar los lugares de manera apropiada, que cada uno vaya regularizando su situación, sobre todo aquellos vinculados a la gastronomía, porque somos bromatológicamente responsables de controlar los alimentos que se venden en Paraná. Tenemos el equipo trabajando. La idea es ordenar. Lo venimos haciendo desde un primer momento, pero lleva tiempo y a veces se producen estos tironeos. Nuestra posición es ordenar, pero con todos adentro, buscando la manera de que todos podamos trabajar libremente, ganar nuestro sustento”.

Prefirió todavía no anunciar los lugares porque “sería imperativo” y la idea “es que se pongan de acuerdo”.

“Lo importante es que, a través del diálogo y una visión responsable, podamos llegar al mejor punto. Esa es nuestra postura para todos los problemas, a los que no les disparamos ni nos ponemos en una posición rígida. La mejor manera de gobernar es escucharnos, pero tenemos que escucharnos entre todos. Es cuestión de respetarnos y trabajar en libertad”, enfatizó el presidente municipal, quien destacó que “gobernamos para una ciudad, entonces tenemos que poner reglas”.