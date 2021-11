Busti indiferente ante las acusaciones por la derrota y pide internas

J

orge Pedro Busti hizo un analisis de los resultados que arrojaron las pasadas Elecciones Legislativas, fundamentalmente, con vistas a futuro, donde recomendó cambiar el sistema de mayoría y minoría que prevé la carta orgánica del PJ. "En Entre Ríos tenemos que utilizar las elecciones primarias como lo hizo la oposición y que lo hizo muy bien en estas elecciones, así hay competencia en el peronismo”, señaló.

Busti aconseja internas en el peronismo para que hay competencia.

A su vez, relativizó la importancia de la caída en las urnas. “Son elecciones de tiempo medio donde se renueva parte de la Cámara de Diputados y Senadores, hay que respetar el resultado electoral y desde ahí la enseñanza. No creo que nadie viva o muera por una elección legislativa”, dijo el exgobernador en declaraciones a Debate Abierto.

"El gobernador Bordet, el Presidente Fernández y los intendentes tendrán que analizar lo que hay que corregir", agregó.

En cuanto a los motivos del triunfo de Juntos por el Cambio, Busti explicó: " La pandemia fue determinante y hubo un ataque sistemático contra el gobierno, pero hay que volver a trabajar, el peronismo está movilizado como lo demostró en el dia del militante, más allá de los disparates que dijeron los medios hegemónicos: fue una plaza compacta, con un mensaje importante por parte del Presidente y una frase que me llenó de regocijo: Vencido es el que se da por vencido”.

Posteriormente, el ex mandatario entrerriano se pronunció sobre la necesidad de los militantes de participar activamente y reclamó cambios en la ley para que esto se concrete.

"La Ley Castrillón fue buena en determinada etapa pero ahora se necesita participación y también está la Reforma Política", evaluó.

"La gente quiere participar, hay que abrir a la participación, el sistema que tenemos debe ser modificado, la Ley Castrillón fue buena en determinada etapa pero ahora se necesita participación y también está la Reforma Política, hay que establecer formas de participación donde la gente se sienta representada y que los funcionarios pongan su oído en los vecinos, lo digo porque escucho quejas permanentemente”, remarcó.



Busti no evitó hablar de lo significó la histórica derrota en Concordia, bastión del peronismo en la provincia de Entre Rios, pero no respondió a aquellos sectores que lo señalaron como responsable, junto con Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

"Concordia no está exento de lo que sucedió en todo el país, en lo personal no estuve con la gente, no participé de la campaña pero creo que habría que hacer una análisis profundo”, afirmó.



Desde Entre Ríos Entre Todos (ETER), movimiento que tiene como referentes a Augusto Alasino, Mario Moine y Emilio Martinez Garbino, apuntaron contra los últimos tres gobernadores entrerrianos cono los culpables de lo acontecido en las Legislativas 2021, pero Busti fue indiferente a las acusaciones y finalizó diciendo: “Nunca se había perdido por 20 puntos, esto no quiere decir que el peronismo no se puede levantar, por el contrario, debe cobrar mayor fuerza tras este resultado electoral”.