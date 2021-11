Los mensajes de Alberto Fernández para el Frente de Todos y la oposición

E

l Presidente Alberto Fernández encabezó el multitudinario acto por el Día de la Militancia que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, el cual calificó como "oportuno para dar inicio a esta segunda etapa de nuestro Gobierno", y donde hizo referencia a las Elecciones Legislativas del pasado domingo, a la vez que dejó claros mensajes para propios y ajenos, dirigiéndose a los militantes, al Frente de Todos y a los integrantes de la oposición, a quienes invitó a dialogar, aunque hizo algunas salvedades.





Sobre los resultados de las últimas elecciones, el mandatario señalo: "Las urnas de las PASO nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje; también oímos el mensaje de las elecciones del domingo; tengo muy en claro que hay mucho por hacer y hay muchos que están esperando que este Gobierno haga mucho más y lo vamos a hacer", al tiempo que afirmó: "En estos días todos venimos leyendo, escuchando en las radios y viendo en la televisión una pregunta repetida: ‘¿Si perdieron, qué celebran?’ , demostramos una vez más no nos han vencido, porque tenemos más ganas que nunca, el Presidente que está acá es que eligió el pueblo, el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido".



El encuentro, que conmemoró la regreso al país de Juan Domingo Perón, el 17 de noviembre de 1972, luego de 17 años en ele exilio, tuvo al Presidente como único orador, y le dijo a los presentes: "Quiero darle las gracias a esa militancia que se movilizó después de la derrota en las PASO. Militar es estar unidos y traccionar todos para un mismo lado, para un país mejor", para luego referirse a las metas a futuro en su gestión: "El principal objetivo es recuperar la economía. Este año los sueldos van a ganarle a la inflación, el salario de los que trabajan no van a pagar más Impuesto a las Ganancias. Nos quedan muchas batallas por dar, terminar con el problema de la deuda, enfrentar a los formadores de precios, no podemos vivir en un país donde algunos ganen tanto y millones se caigan en la pobreza. Necesitamos que ese crecimiento llegue a cada rincón de la Patria ".





Durante el acto, que en un primer momento fue motorizado por la CGT y los movimientos sociales, a los que luego se sumaron el PJ, La Cámpora y los intendentes del conurbano, también hubo tiempo para dirigirse a la oposición, a quienes el Presidente invitó a dialogar: "Debemos construir juntos este país con sectores de la oposición que no expresan odio ni boicotean", señaló, aunque no evitó marcar diferencias: "Si (Mauricio) Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios, y si (Javier) Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos".







Fernández también brindó un mensaje de unidad dirigido al Frente de Todos: “Soy presidente del PJ, una parte importante del Frente de Todos. Si algo hicimos bien fue construir el Frente de Todos, que nos unió y nos dio esta capacidad de convocar a nuestro pueblo. Quiero que el tiempo que se inicia no sea de silencio, que sea de profundo debate, que cada uno pueda decir lo que piensa, que pueda opinar y que podamos encontrar una síntesis que nos permita avanzar” , y culminó con un pedido para los suyos, el de dirimir las diferencias con internas: “Sabemos que somos una fuerza diversa. Los matices y las diferencias empecemos a ponerlas sobre la mesa para que lleguemos al 23 con toda la fuerza que necesitamos. Que desde el último concejal hasta el presidente lo elijan primero en el Frente de Todos. Tenemos que hacer lo necesario para asegurar en 2023 un triunfo rotundo. Nadie nos ha vencido, solo es vencido el que pierde las ganas de luchar”.