Descartan nuevo aislamiento por la tercera ola

L

a ministra de Salud, Carla Vizzotti, descartó nuevos cierres a nivel nacional en el marco de la tercera ola por coronavirus y aseguró que los nuevos protocolos de aislamiento y testeos buscan "sostener la economía". Habló sobre el aumento en el número de vacunados y el pase sanitario para las escuelas.



"Las medidas van a ser bien específicas según cada situación epidemiológica de cada jurisdicción y Nación la apoyará", afirmó Vizzotti.

"Tomar una medida a nivel nacional es muy complicado por el nivel de heterogeneidad del país y por eso las medidas van a ser bien específicas según cada situación epidemiológica de cada jurisdicción y Nación la apoyará", afirmó Vizzotti.

La ministra de Salud Carla Vizzottti.

La ministra de Salud describió este sábado el escenario que atraviesa la Argentina en materia sanitaria. En declaraciones radiales en AM 750 detalló cuál es el desafío actual en el marco de la tercera ola del coronavirus.

Dependerá de cada jurisdicción que el pase sanitario se utilice en las escuelas.

"Ya no es más por cantidad de casos sino por cantidad de internaciones y la tensión del sistema de salud, la cual no existe", señaló la titular de la cartera sanitaria, que aclaró que desde agosto cambió la toma de decisiones.

En ese plano, señaló que "cada jurisdicción puede adoptar medidas de restricción de circulación por un periodo determinado" en función de la situación epidemiológica de cada provincia. También señaló que dependerá de cada jurisdicción que el pase sanitario se utilice en las escuelas.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 La Anmat autorizó los autotest

"Estamos ante un escenario distinto y el desafío es transmitir tranquilidad en función de que, a pesar de ser mucho más transmisible, la variante Ómicron no se traduce en hospitalizaciones y muertes. Igualmente, hay que monitorear", esbozó Vizzotti.



"Esperamos que la hipótesis de que Ómicron indique el final de la pandemia se cumpla y pase a ser una endemia, pero aún puede aparecer una nueva variante", añadió.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Aparecieron los primeros casos de flurona en América Latina

"En los países que tenemos un plan avanzado de vacunación, como Argentina, se logró que no haya un crecimiento en hospitalizaciones y muertes. La tensión sólo está en el sistema de detección, en los testeos. Por eso, es muy importante sostener los cuidados y vacunarse", enfatizó la ministra.



Aumento en el número de vacunados



"Con el aumento de contagios y ante el riesgo, la gente se está vacunando más y eso es importante. Muchos no se inocularon o no completaron el esquema porque pensaron que no había riesgo. Eso es otra cuestión, pero la vacuna está disponible", destacó.



"En las últimas 8 semanas, iniciaron el esquema de vacunación 730.000 mayores de 18 años y eso es muy alentador para lograr mayor protección. También se acortó la brecha entre los que se vacunaron con una sola dosis y los que tienen dos", detalló.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Comenzó a regir el polémico Pase Sanitario Entre Ríos

Durante la entrevista radial, la funcionaria reiteró que "el desafío es seguir vacunándose y mantener los cuidados que ya sabemos que tiene un impacto positivo".

Vizzotti: "Eel desafío es seguir vacunándose y mantener los cuidados que ya sabemos que tiene un impacto positivo".

Con respecto a la situación epidemiológica en el país, recordó: "Siempre dijimos que la pandemia no había terminado y advertimos que, ante el aumento de la circulación de las personas, aunque estemos con una tasa de vacunación muy alta, podrían aumentar los contagios porque la cepa Ómicron es muy transmisible".



Entre Ríos ya aplica refuerzos a mayores de 18 años que hayan superado los 4 meses de la última vacuna.

Por eso, consideró que "hubo una reformulación en los casos donde deben testearse y permanecer aislados por esta nueva situación. A raíz de esto, los que no tienen indicación, no deben testearse".



"Lo que sucedió (en las últimas semanas) fue algo disruptivo: emergió una nueva variante en medio del aumento de la vacunación y nos pone en un escenario distinto que genera muchísima confusión. Todo lo que dijimos hace un mes, ahora lo estamos reformulando", reconoció.

"También se redujo el periodo de aislamiento de las personas completamente vacunadas porque tiene un periodo de incubación y de transmisión más corto", completó.



Lo que dice el archivo Enero, 2022 Explosión de casos en Entre Ríos pero con bajísima mortalidad

En lo que se refiere a los autotests, la ministra de Salud sostuvo que van a sacar una resolución ministerial a fin de registrar dichos resultados.

Vacuna para niños y niñas



"No hay vacunas disponibles para menores de tres años. Estamos teniendo reuniones y podría haber novedades, pero por el momento no hay disponibles", reconoció Vizzotti.

"Con el Garrahan y con hospitales de Córdoba estamos monitoreando la situación de los niños. En su mayoría son niños internados por otros casos y en el testeo posterior dan positivo de Covid. Lo que esto demuestra es que hay circulación comunitaria", puntualizó.