La lluvia apagó el incendio en la Isla Puente

esde hace varios días que distintos puntos del país se ven afectados por incendios, y Entre Ríos no es la excepción.

Su sumado a las altas temperaturas, la histórica sequía y la bajante del río, la provincia se adhirió a la emergencia ígnea declarada por el gobierno nacional.



En este marco, una de las zonas donde el fuego estaba arrasando, era la Isla Puente, frente a la ciudad de Paraná





Desde la orilla del Río Paraná podía verse el foco de incendio en la Isla Puente.

Allí, brigadisas, Bomberos Voluntarios, zapadores y Prefectura trabajaron durante el domingo para controlar las llamas, por tierra y aire, con un helicóptero conseguido gracias a la gestión del gobernador Gustavo Bordet, pero no consiguieron apaciguar todos los focos.

No obstante, la buena noticia llegó con las lluvias de la madrugada del lunes, que ayudaron finalmente a apagar el fuego por completo.



Más allá de este alivio, gobierno provincial informó que se seguirá trabajando en la zona, y le recordó a la población la necesidad de extremar medidas de prevención

Esto significa no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio.