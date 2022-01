Otra reacción tardía

N

uestro país atraviesa la peor sequía de los últimos 60 años, y los efectos de esta situación climática se hicieron sentir fuerte en Ente Ríos, afectando severamente al sector del campo.

En este marco, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Julián Domínguez estuvo en la provincia y recorrió las zonas junto al gobernador Gustavo Bordet y productores.

Posteriormente, el mandatario entrerriano se reunió con la Mesa de Enlace para garantizar medidas que ayuden a paliar la crisis, tal como lo había reclamado las entidades agrarias.

En consecuencia, Bordet se reunió en Casa Rosada con el Jefe de Gabinete Juan Manzur para poner en marcha las gestiones prometidas.

En medio de estos encuentros salieron algunos dirigentes de la oposición, como el diputado nacional Rogelio Firgerio, a cuestionar la acción del gobierno, tanto nacional como provincial, ante la dramática situación.

En las últimas horas, concretadas ya las reuniones y anunciadas las medidas, se pronunciaron los senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Francisco Morchio, Rubén Dal Molín y Omar Migueles, pidiéndole al ejecutivo soluciones de manera urgente.



Aún más tarde fue la reacción del diputado nacional de JxC, Gustavo Hein, que recién ahora hizo un análisis de la situación e intentó meterse en el tema, criticando la asistencia y la presión fiscal hacia el sector.

“Estas condiciones hostiles dejan en evidencia que la economía Argentina pende de un hilo, dado que cuando una actividad económica necesita ayuda, el Estado no puede asistirla ni mermar la presión tributaria que ejerce sobre ella”, señaló el legislador.



A la vez que agregó: “El año pasado discutimos el presupuesto, y más allá de los datos poco serios que presentó el gobierno, el punto más preocupante es la presión fiscal que sabemos se terminará ejerciendo sobre muchísimas actividades económicas para suplir las falencias de los números del Estado.





"El Estado no puede asistir al campo ni mermar la presión tributaria", afirmó recién ahora Hein.



"Gastamos mucho, la presión tributaria es muy elevada y ante las dificultades, el Estado pierde capacidad de reacción”, completó el ex presidente del Pro en Entre Ríos.



Posteriormente, el diputado opinó: “No tomamos con seriedad este asunto. El gobierno argentino prometió una ayuda económica para ciertos sectores de la agroindustria, pero lo cierto es que no se habla en ningún momento de la presión fiscal que se ejerce sobre estas actividades".

"En plena pandemia las actividades que no producían debían seguir afrontando sus impuestos normalmente, en este caso no es distinto, el campo no puede cumplir con las expectativas impuestas y se lo va a presionar pese a ello, es frustrante”, señaló.



Para finalizar, el ex intendente de Basavilbaso dijo: “Lo que más preocupa es que este problema es patológico, la lógica es presionar hasta que la Argentina que produce se canse y deje de hacerlo.

"Si al argentino que sale todos los días a generar empleo o recursos para su sustento diario se lo trata de esta manera, la proyección para los próximos años se vuelve muy desalentadora” concluyó.