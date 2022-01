Se justificó acusando a otros políticos de ser peores

E

n el marco de la interna del Frente de Todos, Alberto Fernández presentó el pasado 10 de diciembre Espacio A23, compuesto por militantes que apoyan la reelección del actual mandatario nacional a presidencia.

En Entre Ríos, la presentación oficial de este nuevo espacio será el 25 de febrero, y su máximo referente en la provincia es Santiago Vivanco, quien se encuentra cumpliendo una condena de 2 años de prisión de ejecución condicional por fraude al Estado.

El también dirigente del MUP falsificó documentación como alumno regular de abogacía de la Universidad Católica para obtener una pasantía y una pensión.



Al ser encontrado culpable, debió devolverle al estado una suma mayor a medio millón de pesos que cobró de forma indebida.

Tras la nota publicada por INFORME DIGITAL al respecto, Vivanco recogió el guante y se justificó con un descargo a través de Facebook, donde asume su estafa como un "error" y responsabiliza a “otros políticos, maridos, mujeres, hijos, se han hecho ricos a costilla del Estado”.







"A los a los políticos les molesta que un joven de 30 años haga política y ayude a la gente", disparó Vivanco.



El descargo de Santiago Vivanco en las redes:

"Siempre me hice cargo de mi error, pago con la culpa de haberme equivocado, le devolví al estado lo que cobre indebidamente, a los únicos que les pido perdón cada día que despierto es a mis padres, porque me dieron la mejor educación, yo decidí hacer algo indebido, pero cómo les molesta a ustedes, a los políticos de turno que un joven de 30 años haga política y ayude a la gente, esa a la cual ustedes dieron la espalda, tenemos dirigentes de Paraná y de Entre Ríos que se han hecho ricos a costilla del estado, maridos, mujeres, hijos cobrando desde hace años, causas sin resolver qué aún padecemos, pero ponen la lupa en un boludo que se equivoco, pidió disculpas y reparó el error, no voy a quedarme de brazos cruzados en mi casa esperando nada, salgo y le peleo a la vida una nueva oportunidad, no voy a permitir que ustedes me arrebaten la esperanza de poder concretar mis metas. Saludos a todos los que realmente si nos han decepcionado, yo elijo seguir haciendo política."