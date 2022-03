L

a diputada provincial, Lucía Varisco, citó una frase del expresidente Raúl Alfonsín para reprochar la actitud de los legisladores del PRO de abandonar la Legislatura mientras el Presidente Alberto Fernández realizaba su discurso de apertura de las sesiones ordinarias.

"Rechazo profundamente que los legisladores del PRO se levantaran de sus bancas para no oír el mensaje del Presidente Argentino", tuiteó Varisco, quien compitió en las pasadas elecciones legislativas por fuera de Juntos por el Cambio (JxC), espacio al que también se refirió al postear: "Me separan diferencias insalvables".





El senador entrerriano Alfredo De Ángeli fue uno de los que abandonó el recinto.

Lucía Varisco hace rato se alejó del espacio opositor que aglutina al PRO y a radicales como referentes mayoritarios, entre otros partidos y expresiones políticas, dejando en claro diferencias que señaló como "insalvables" en el posteo que realizó en su cuenta de Twitter.

Hace 34 años (1988) otro presidente era abucheado en la Sociedad Rural Argentina y no se le permitía hablar para no ser escuchado. “Es una actitud fascista no escuchar al orador” dijo Alfonsín.



Cualquier parecido con la actualidad será mera coincidencia? — Lucia Varisco (@LuciaVarisco) March 1, 2022

La legisladora provincial radical rememoró que "hace 34 años (1988) otro presidente era abucheado en la Sociedad Rural Argentina y no se le permitía hablar para no ser escuchado" para destacar la cita del propio Raúl Alfonsín en aquel momento: “Es una actitud fascista no escuchar al orador”.





En 1988, mientras se daba su discurso en el marco de la 101ª Exposición de Agricultura y Ganadería de la Sociedad Rural Argentina, el entonces presidente Raúl Alfonsín era abucheado. Alfonsín, con vehemencia, utilizó su alocución para fustigar en contra de sus detractores.

"Algunos comportamientos no se consustancian con la democracia", lanzaba Alfonsín a sus detractores.

"Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador", expresaba Alfonsín para contestar las críticas planteadas por los dirigentes ruralistas mientras una parte de la concurrencia lo abucheaba e insultaba.

Lo que dice el archivo Agosto, 2021 En contra de Frigerio y sin eco en los radicales

"Cualquier parecido con la actualidad será mera coincidencia?", ironizó Varisco ante el abandono de los legisladores del PRO quienes también habían abucheado al Presidente en tramos de su discurso.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2021 Varisco repudió la llegada de Bullrich por lo que le pasó a su padre

"Rechazo profundamente que los legisladores del PRO se levantaran de sus bancas para no oír el mensaje del Presidente Argentino, surgido de la voluntad popular en elecciones libres y con quien me separan diferencias insalvables", concluyó.