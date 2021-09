Varisco repudió la llegada de Bullrich por lo que le pasó a su padre

E

ste martes Patricia Bullrich estuvo en Paraná apoyando a la Lista Juntos 502 A, que compite en las internas de Juntos por Entre Ríos. La llegada de la presidenta del PRO Nacional no pasó desapercibida a Lucía Varisco, quien en su cuenta de Twitter se despachó contra Bullrich, Frigerio y Roncaglia por los ataques que sufrió su padre cuando estaba a cargo del ejecutivo municipal.



“Verlos a Frigerio, Bullrich y Roncaglia compartiendo una mesa confirma que conformaron una sociedad para cumplir sus objetivos políticos para lo cual utilizaron los peores mecanismos”, tuiteó la diputada provincial.

“Repudiamos la presencia de @PatoBullrich en #Paraná por haber sido la responsable de las nefastas operaciones políticas, judiciales y mediáticas contra mi padre, Sergio Varisco, para denostarlo, desprestigiarlo y sacarlo del juego político”, comienza tuiteando la diputada provincial Lucía Varisco ante el arribo de Bullrich.

“Fueron los funcionarios principales del macrismo, que además de fracasar en el gobierno, se dedicaron a pisotear al Radicalismo y negociar con el PJ”, denunció la hija de Sergio Fausto Varisco, quien participará en las PASO por fuera de Juntos por Entre Ríos.

Lucía encabeza la lista del Partido Fe, del fallecido dirigente sindical Gerónimo "Momo" Venegas, con la denominación de "Adelante Entre Ríos”.

“Lamento profundamente ver a ciertos dirigentes de mi partido alinearse detrás del PRO conociendo las terribles prácticas que llevaron a cabo violando el Estado de derecho”, agregó en el extenso hilo que desarrolló en su cuenta de Twitter.



@frigeriorogelio y @PatoBullrich fueron los funcionarios principales del macrismo, que además de fracasar en el gobierno, se dedicaron a pisotear al Radicalismo y negociar con el PJ — Lucia Varisco (@LuciaVarisco) September 7, 2021

En el marco de acusaciones respecto de la persecución que señala Varisco sufrió su padre por parte del gobierno que encabezó Mauricio Macri, señaló: “Venimos denunciando todas las irregularidades que existieron en la causa contra mi papá, en las cuales Néstor Roncaglia tuvo un rol clave como jefe de la Policía Federal que respondía a las órdenes de Bullrich, y que ahora no casualmente es colaborador de Frigerio en su campaña”.

“Montaron una farsa judicial y un circo mediático para que mi papá renuncie a su cargo y terminar con su carrera política, para que asuma la entonces viceintendenta y ahora jueza, que era de su grupo político, y se generen condiciones para que Frigerio compita por la gobernación”, argumentó Lucía Varisco.



“Hasta llegaron a ofrecerle a mi papá que impute a dos colaboradores para liberarse de las acusaciones. No tuvieron límites, ética ni vergüenza”, tuiteó Varisco.

“Verlos a Frigerio, Bullrich y Roncaglia compartiendo una mesa confirma que conformaron una sociedad para cumplir sus objetivos políticos para lo cual utilizaron los peores mecanismos judiciales y mediáticos transgrediendo las instituciones y los principios democráticos

"No me asusta el poder que tienen y me voy a ocupar de que todos los entrerrianos sepan la verdad y se haga justicia. Porque el accionar que tuvieron es un peligro para la política y para la democracia", concluyó.

