La UCR también calienta la interna

e realizó la asamblea provincial de Alternativa Radical, que contó con la presencia de dirigentes de todos los departamentos de Entre Ríos, y donde se puso de manifiesto la vocación del espacio de presentar una propuesta a gobernador para el 2023.





A la reunión llegó la palabra del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Hein, quien acercó el saludo de su compañero de banca Rogelio Frigerio, a la vez que celebró la convocatoria de la agrupación como una muestra de la vocación de poder que se tiene para la provincia de cara al 2023.

En el evento, los dirigentes dieron un panorama de la realidad que atraviesan cada uno de sus respectivos departamentos, al tiempo que comprometieron su trabajo acercar, en las distintas localidades, posibles candidatos o candidatas a presidir las juntas de gobierno, intendentes o senadores.







Uno de los referentes más importantes en el cónclave fue el ex diputado nacional y ex convencional constituyente, Fabián Rogel, quien se perfila como el máximo precandidato a pelear por la gobernación.

En su discurso, el ex legislador señaló: “Se advierte cierto cansancio en la población después de 32 años de gobierno casi ininterrumpido del justicialismo en la provincia. Estamos en condiciones de traer nuevos bríos, nuevas alternativas y nuevos pensamientos para afrontar los grandes desafíos que tendrá Entre Ríos con miras al 2023”.







Una de las que dio mayor impulso a la futura candidatura de Rogel fue la diputada provincial Sara Foletto.



“Si hay una persona que se ha preparado durante 40 años para representar a este sector como candidato a gobernador, es el ex diputado provincial y presidente del bloque del radicalismo, ex diputado nacional y ex vicepresidente del bloque radical, ex convencional constituyente y ex presidente del bloque de los convencionales que reformaron la Constitución en el 2008, Fabián Rogel, quien durante todos estos años ha acumulado una experiencia y un conocimiento sobre los grandes problemas de la provincia y sus proyecciones para salir del estancamiento que se advierte en Entre Ríos", expresó en su alocución.







Además, hicieron uso de la palabra representantes del partido Construcción Ciudadana 24, entre ellos el arquitecto López Segura, que son parte de la construcción política provincial como es Junto por Entre Ríos.

Finalmente, se informó que el cierre provincial de la presentación del libro del profesor Celomar Argacha se realizará el Miércoles 30 de Marzo en Parana.





Allí estarán presente, entre otros, Leandro Illia, Juan Manuel Casella, Héctor Lebensohn e Hipólito Solari Yrigoyen.