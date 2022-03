Así votaron los entrerrianos el acuerdo con el FMI

T

ras casi 14 horas de sesión, la Cámara de Diputados le dio media sanción del proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los plazos de la deuda contraída durante el Gobierno de Mauricio Macri. De los nueve legisladores entrerrianos, sólo uno votó en contra.



Con 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausentes, la Cámara de Diputados de la nación dio media sanción al proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los plazos de la deuda contraída durante el Gobierno de Cambiemos. Ahora será tratado en el Senado para su aprobación.

De este modo se aprobó la autorización al Ejecutivo para avanzar en el programa de facilidades extendidas con el Fondo donde la participación de los congresistas entrerrianos, tanto oficialista como opositores, se inclinó de manera afirmativa. La excepción fue el camporista Tomás Ledesma quien, como parte del bloque afín a Máximo Kirchner, voto en contra del proyecto de ley.

El del diputado Tomás Ledesma fue el único voto negativo de los representantes entrerrianos. Pese a que se preveía su decisión, no se podía confirmar ya que el integrante de La Cámpora no se había proclamado al respecto.

Una vez celebrada la votación, que le dio la media sanción al Acuerdo con el Fondo, Ledesma se expresó en un escueto tuit corporativo donde indicó: "Comparto los argumentos políticos y económicos por los cuales he tomado la decisión de votar negativamente".

En tanto, el resto de los diputados nacionales de Entre Ríos, a pesar de los cruces entre el FdT y JxC, cumplió con el acuerdo alcanzado el jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y votó afirmativamente para avanzar en el programa de facilidades extendidas con el Fondo.



“Argentina va a disponer de los fondos para la inversión productiva y continuar con el crecimiento”, resaltó Marcelo Casaretto, el diputado nacional del FdT quien además es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

"Es la primera vez que este Congreso Nacional discute este acuerdo con toda la información disponible", destacó.

Casaretto señaló como “un día histórico” el debate y aprobación en la Cámara Baja del acuerdo con el FMI, al tiempo que sostuvo que "estamos respondiendo al mandato que nos da la Constitución Nacional y a todos los conceptos que hace al bienestar de la Argentina. Vamos a seguir creciendo y esperamos hacerlo con inclusión social”.

“La decisión de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, de nuestras autoridades del Frente de Todos fue que la Argentina negociara en defensa de la soberanía nacional, no aceptando las medidas de ajuste del FMI. Y por eso la negociación no duró cinco minutos"

"Teníamos que firmar lo que la Argentina necesitaba y lo que nuestra fuerza política había asumido como un compromiso ante la sociedad”, enfatizó.



Remarcó que “al crédito solicitado en el 2018, ahora lo estamos refinanciando en las condiciones que a la Argentina le permita crecer”, mientras destacó que "es la primera vez que este Congreso Nacional discute este acuerdo con toda la información disponible para todos los argentinos”



"Avanzamos en una salida al endeudamiento criminal realizado por Macri y sus socios con el FMI", dijo, por su parte, Blanca Osuna.

Osuna advirtió que Macri “no escapará a su responsabilidad civil y penal por la deuda tomada”.



“La prioridad es el día después, en materia de investigación y juzgamiento de Macri por la toma de la deuda y su posterior fuga, pero también sobre un abanico de políticas indispensables para que el desendeudamiento se transforme en una política distributiva más progresiva, con inclusión y justicia social”, afirmó la diputada nacionaldel FdT.

Tras la media sanción del proyecto de ley, Osuna consideró que "el mayor desafío viene ahora, que tiene que ver con acompañar a la economía argentina en su crecimiento y desarrollo, y en las inversiones que necesita el cumplimiento de derechos referidos a educación, trabajo, salud, y ciencia y tecnología".



Además, la legisladora peronista advirtió que Macri “no escapará a su responsabilidad civil y penal por la deuda tomada”, y recordó que el 12 de junio de 2018, con una carta intención suscripta por el ministro de Hacienda Dujovne y el presidente del Banco Central Sturzenegger de Cambiemos, “Argentina solicitó de manera formal el apoyo del FMI y nada más que ocho días más tarde, el organismo aprobó el acuerdo”.

En tanto, el otro voto positivo dentro de los congresistas entrerrianos del FdT lo aportó Carolina Gaillard. "Tenemos una responsabilidad como militantes del campo nacional y popular, que es darle el respaldo, las herramientas a nuestro presidente para resolver un problema que no generamos nosotros pero que está", expresó la diputada.

Por el lado de la oposición, los entrerrianos coincidieron en su voto afirmativo tal cual lo habían acordado en el debate de Comisión. Una de las voces que se expresaron en el recinto fue la de la legisladora radical Gabriela Lena, quien sostuvo que "desde Juntos por el Cambio hemos actuado con absoluta responsabilidad buscando siempre el camino que no nos lleve al default, sin especulaciones".

"Somos conscientes de las consecuencias que traería para nuestro país no pagar las deudas, lo vivimos en el 2001 con Rodríguez Saa", recordó Lena.

Por su parte, el diputado Gustavo Hein reslató que "JxC tenía la obligación de no permitir que la Argentina caiga en default".

Hein sostuvo que "el Estado debe estimular la generación de empleo, no hacer que corra peligro".

En este marco, consideró que "ahora es momento que el gobierno sincere sus cuentas y no busque nivelar el déficit fiscal con mayor presión tributaria".

