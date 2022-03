División en el PRO facilitó el aumento del boleto

E

l concejo Deliberante de la ciudad de Paraná llevó a cabo este martes una sesión extraordinarios, que apanas duró 20 minutos, donde se aprobó, por mayoría, la nueva escala tarifaria que regirá en el transporte urbano de pasajeros.

En este marco, los concejales de la oposición decidieron no presentarse en el recinto para no dar quórum, y que la votación no pueda realizarse.

Sin embargo, la representante del PRO, Desireé Bauza, formó parte de la sesión, y sumada a los 8 ediles del bloque del Frente Creer, fue posible que se haga efectivo el incremento.



Por ello desde Juntos por el Cambio, emitieron un comunicado donde se pronunciaron en contra del aumento, el cual señalan que no tuvo el debate correspondiente.

Pero además, en el escrito lamentaron la decisión de la concejal Bauza, quien se encuentra distanciada de su ex compañero de banca, Maxiliano Rodriguez Paulin.



Si bien la miembro del PRO votó negativo por el incremento, con su presencia logró que el proyecto se trate y finalmente se apruebe.

Cabe recordar que, en 2019, Bauzá ingresó en la lista que encabezó Emanuel Gainza, para la intendencia, por un acuerdo derivado de la declinación de la precandidatura de Diego Dlugovitzky, impulsado por la ex viceintendenta Josefina Etienot y la diputada y Ayelén Acosta.



Esa pugna interna en el PRO ponía en peligro la posibilidad de que Gainza consiguiera el piso de votos que necesitaba para lograr la minoría, y con ello pudiera meterse en la lista de concejales de Sergio Varisco que, todos daban por hecho, se impondría en la interna de Cambiemos de abril de 2019.





Desireé Bauza, que responde Etienot y a Acosta, mostró una nueva discrepancia en la oposición.

El comunicado de Juntos por el Cambio

Hoy por la mañana los Concejales del Intendente Adán Bahl tomaron la decisión de aprobar un aumento del boleto de colectivo en una sesión de 20 minutos, sin debate y sobre todo sin ninguna garantía de mejora en la calidad del servicio. La sesión del día de hoy fue convocada 24 horas antes con el único objetivo de aprobar el aumento y satisfacer el pedido de las empresas, sin tener en cuenta ninguna de las demandas o reclamos de los vecinos.

Frente a esta situación, todos los bloques de la oposición decidimos no dar quórum para forzar al Intendente y a sus Concejales a discutir y debatir sobre mejoras en el servicio.

Lamentablemente, la Concejal Desireé Bauzá decidió acompañar al Peronismo dando el quórum necesario para sesionar y finalmente aprobar el aumento.

Hace meses que desde nuestro Bloque de Juntos por el Cambio venimos exigiendo a la Municipalidad y a la Empresa que pongan en circulación los 190 colectivos que se encuentran estipulados en el contrato de concesión; sostenemos que el precio del boleto por pasajero no debería sufrir ningún aumento hasta que no se asegure una mejora considerable en los recorridos y en la frecuencia.

Desde nuestro bloque seguiremos exigiendo al Intendente que cumpla con su rol y que proteja los intereses de los vecinos por encima del de las empresas.