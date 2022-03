En Chajarí también se marchó

E

ste sábado unos 300 productores entrerrianos se movilizaron en Chajarí con diferentes críticas al gobierno nacional y también al provincial. Es la tercera movilización en Entre Ríos de los ruralistas luego de las realizadas en Crespo y Ceibas.



En la concentración en Chajarí, cuya movilización tuvo como lema “Hasta acá llegó el campo”, hablaron Héctor Reniero, presidente de la Sociedad Rural local; Juan Diego Etchevehere, presidente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer).





Reniero, Colombatto y Etchevehere fueron los oradores.

Etchevehere apuntó contra el gobierno provincial al señalar que a los productores les indigna que, aun estando en emergencia por la sequía y los incendios, el gobierno de Gustavo Bordet “esté analizando aumentos impositivos que van del 50 al 60%”.





En este sentido, los dirigentes ruralistas le reclamaron al gobernador que se pronuncie en defensa del sector local como hicieron otros gobernadores, como Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Valdés (Corrientes).



Hace dos semanas el Gobierno cerró el registro para exportar harina y aceite de soja, luego lo reabrió ya con un aumento en las retenciones a los subproductos de 31 a 33%, lo que suscitó manifestaciones en Entre Ríos, en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, entre otros.

“Desdoblaron el tipo de cambio, aumentaron las retenciones, intervinieron los mercados, crearon fideicomisos para quitarnos más recursos y, como si fuera poco, nos ofenden por cadena nacional y nos culpan por la inflación”, dijo Etchevehere, quien en su discurso hizo alusión, además, a una serie de puntos por los cuales reclama el campo.

Entre ellos, señaló el reclamo contra los derechos de exportación, la presión impositiva en general y los cepos sobre las exportaciones, como el que se puso el año pasado en el caso de la carne vacuna. Además, con la definición de “volúmenes de equilibrio” que los exportadores no pueden superar, el Gobierno administra las ventas al exterior de trigo y maíz.

“Venimos perdiendo gran parte de nuestras vidas en las rutas y rotondas. Por eso, nuestro eslogan de hoy es ‘el campo dice hasta acá llegamos’. No podemos más, nos viven poniendo la mano en los bolsillos y el pie sobre la cabeza, saqueándonos”, enfatizó Reniero.

Esta semana se conoció un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que destaca que de cada $100 pesos que genera una hectárea agrícola $65 se los lleva el Estado en sus distintos niveles.



“Estamos cansados de este atropello, hay mucha bronca", expresó el presidente de la Rural de Chajarí, quien agregó: "La tranquilidad y la paciencia en el campo se está acabando. No podemos seguir aportando de esta manera. No hay un plan, el Gobierno no tienen brújula, y nosotros necesitamos tener reglas claras para trabajar”.

