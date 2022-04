Piaggio tildó de lawfare el juicio a Urribarri

L

a sentencia de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le dieron al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, sigue teniendo repercusiones.

En este caso fue el intendente de Gualguaychú, Martín Piaggio, quien se pronunció al respecto, y pesa a que aseguró desconocer la causa, realizó fuertes declaraciones.



En diálogo con El Día desde Cero FM 104.1, el presidente municipal gualguaychuense habló de lawfare al referirse al proceso judicial al que se sometió el ex mandatario.

En principio, el funcionario aclaró: “No conozco con profundidad la causa, es una situación muy triste porque de la misma manera en que hay que ser prudentes hasta que esto se resuelva es un ex gobernador, es una cuestión que es escandalosa, que retrocede mucho”.



No obstante, y a pesar de que reveló que no posee información sobre los detalles del denominado Megajuicio, lanzó: “El lawfare y la guerra judicial, que condiciona la política y derriba líderes, está súper presente en Argentina. Y que los gobiernos pueden tener actos de corrupción también estuvo presente, por lo cual yo no entro en ese dilema”.

Pendulando entre la defensa al ex embajador ante Israel y Chipre, y el desentendimiento, Piaggio señaló: “Me hubiese gustado que esto no ocurra, también Urribarri tiene la posibilidad de apelar, que hay que respetar, y la justicia tiene que hacer su trabajo”.



Posteriormente agregó: “Nosotros no entendemos la política desde una óptica sucia o que se la mezcle con la corrupción. Urribarri hizo dos gobiernos en la provincia muy fuertes, sobre todo a nivel obras, que Entre Ríos avanzó enormemente, y él o cualquier otro tienen que someterse y dar respuesta en cada momento”.

No obstante, enseguida volvió poner en duda la independencia de los poderes en algunos procesos: “La política se judicializó, los procesos judiciales someten a las personas incluso durante el propio proceso. A Urribarri se lo sometió de una manera que sea inocente o no está lapidado, independientemente que tenga que pagar o no su propia condena”.

Y añadió: “No puedo decir con certeza si es persecutoria o no, sé que con estas causas tan prolongadas en el tiempo la tendencia es que la persona salga o no condenada no se pueda levantar más”.



Completando su idea, manifestó: “Con esto no digo que hay una operación contra Urribarri porque no me consta, pero hemos visto en Argentina en los últimos años la utilización del poder judicial con cuestiones armadas, hace poquito se conocieron los videos de una mesa judicial armada donde diseñaban de qué manera iban a denunciar, en qué tribunal iban a entrar y cómo lo iban a operar. Que no queramos ver eso sería una ceguera total, y que no queramos ver que en la política lamentablemente hay hechos de corrupción también”.



Para finalizar aclaró: “A mí me tocó empezar cuando Urribarri estaba terminando, no tengo un vínculo directo y no podría decir si es completamente inocente o si le hicieron una cama judicial”.



“El que comete errores sabiendo o no sabiendo y es responsable de un hecho de corrupción que pague, no voy a cambiar de pensamiento, estando en mi puesto, con mis amigos, mis conocidos, con los mismos de mi partido o con los de afuera, si hay corrupción hay que pagar en su debido precio. No concibo que la política sea diferente”, concluyó.





La reacción del Nuevo Espacio



Tras las declaraciones de Paiggio, el presidente del Nuevo Espacio de Gualeguaychú, Francisco Alvarez, salió al cruce del intendente y señaló: “Decir que el juicio fue escandaloso y no centrarse en los delitos comprobados es lamentable. Además, Piaggio asegura no conocer la causa, lo que invalida aún más sus palabras. Habla sin saber y deja títulos para ver si alguno se confunde".

"La sociedad debe saber que el juicio fue irreprochable y lo verdaderamente escandaloso acá fue lo se logró acreditar, lo que se probó. Literalmente, Urribarri siendo gobernador, se apropió de millones de pesos que eran de los entrerrianos. Eso es lo escandaloso, aunque parece que para la tropa kirchnerista la corrupción es parte del paisaje”, manifestó.



Luego, el dirigente marcó contradicciones en los dichos del máximo funcionario del ejecutivo de Gualguaychú: “Primero habla de un escándalo, del lawfare que derriba líderes y luego se desdice intentando minimizar el tenor de sus declaraciones. En este caso no se derribó a nadie, sólo se condenó a quien fue cabeza de una banda que tejió una serie de maniobras para quedarse con dinero público".



Y disparó: "En la lógica de Piaggio a los políticos hay que perdonarles los delitos, cuando debieran ser los primeros en dar el ejemplo”.



Finalmente, el titular del Nuevo Espacio e integrante de ETER (Entre Todos Entre Ríos) apuntó: “Este caso deja al descubierto algo que ya conocíamos, que una vez más Piaggio evita opinar de los grandes temas, como corrupción, inseguridad y droga, como sino formaran parte de nuestra realidad".







Francisco Alvarez, presidente del Nuevo Espacio de Gualeguaychú.



"Los temas más candentes de la ciudad los sobrevuela, el tema droga es tabú; la inseguridad no la aborda por cuestiones ideológicas incomprensibles y la corrupción es algo que lógicamente lo incomoda, más allá de este caso que lo afecta por cercanía y vínculos estrechos. Es muy raro su posicionamiento frente a esos temas”, cerró.