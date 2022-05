La polémica por las notas en Entre Ríos

E

l gobernador Gustavo Bordet anulará que no se califique alumnos con menos de 4 y removerá a quienes impulsaron esa medida. “Como docente al frente del aula no comparto en absoluto la medida”, dijo, y detalló: “Nadie me la hizo conocer antes de publicarla. La calidad de excelencia no se logra de esta forma”. La decisión fue celebrada por parte de la oposición mientras que para Agmer es una medida demagógica.



El mandatario entrerriano anunció la derogación de la normativa que establecía la modificación del sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción para alumnos de Educación Secundaria y sus modalidades, donde se había determinado que no calificarían con menos de cuatro en el primer trimestre para “garantizar los derechos de los estudian”.

“Le voy a contestar como docente al frente del aula que he sido durante 14 años. No comparto en absoluto la medida. Nadie me hizo conocer antes de publicarla. Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE (Consejo de Educación) para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementado”, remarcó Bordet.





"Hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo".

“Cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo”, consideró.

La resolución



La directora de Educación Secundaria, Natalia Garnier había indicado que la medida, aprobada por Resolución 1565/22 “viene a ampliar la normativa vigente en referencia a la calificación, no a modificarla”. Por ello, se da por hecho que será una de las autoridades que deberá abandonar su cargo.



A principios de mayo, el CGE de Entre Ríos modificó el sistema de evaluación, calificación, acreditación y promoción, para "garantizar los derechos" de estudiantes a ser evaluados desde una "mirada integral, flexibilizada y con centralidad en la enseñanza".

En esa norma, mantenían la aprobación entre 6 y 10 y la "no aprobación" entre 1 y 5, pero la calificación del primer trimestre era entre 4 y 10, debido al "impacto subjetivo" que tienen las notas 1, 2 y 3.



Esas calificaciones, según el CGE, "obturan la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje".

A cambio, recibían un informe descriptivo con los "saberes y capacidades pendientes de acreditación, fortalezas y debilidades", para tomar decisiones y así disminuir o superar esas dificultades. Incluso, la normativa instaba a que los y las estudiantes "aprendan a hacer sus registraciones" sobre la acreditación de saberes.

"Sorpresivo y demagógico"



Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sostuvieron que se trató de "un anuncio sorpresivo y demagógico del gobernador para negar la realidad educativa"

A través de su página oficial, AGMER expresó su postura sobre la anulación de la medida con la remoción de los responsables.

"Desde la Comisión Directiva Central de AGMER, conjuntamente con nuestra representación gremial en la vocalía y los demás órganos colegiados del Consejo General de Educación, manifestamos nuestro desacuerdo y preocupación frente a las sorpresivas e infundadas declaraciones del gobernador Gustavo Bordet, quien ha señalado a diferentes medios de prensa su intención de dar marcha atrás con la implementación de la Resolución N° 1565/22 CGE, que establece modificaciones sobre el Sistema de Evaluación, Acreditación, Calificación y Promoción de la Educación Secundaria y sus modalidades", reza el postulado del gremio.

"Es algo que podemos respaldar con fundamentos y datos precisos surgidos de investigaciones rigurosas acerca de los aprendizajes en pandemia, lo cual refuta los argumentos arteros y oportunistas de sectores ajenos a la escena educativa".

"Todo sujeto institucional que sea capaz de analizar y entender los procesos de enseñanza y aprendizaje en su complejidad sabe muy bien que esta norma bajo ningún aspecto implica cuestiones que son absolutamente falaces, tales como nivelar para abajo o propiciar escenarios de promoción masiva para generar una ficción estadística que busque distorsionar la realidad sobre el nivel educativo, como vienen pretendiendo instalar mediáticamente sectores que sólo buscan favorecer intereses políticos sin el menor conocimiento acerca de la problemática escolar en todos sus matices", argumentan desde Agmer.

"Tenemos el firme convencimiento de que las medidas allí dispuestas son razonables, acertadas y necesarias en un contexto marcado por la pandemia que ha puesto en tensión muchas de las prácticas que atraviesan al sistema educativo, lo cual obliga a encarar un proceso de recuperación de las trayectorias escolares que resultaron fragmentadas por el aislamiento y las clases no presenciales entre 2020 y 2021".

"Si pese a los sobrados elementos para respaldar esta medida el gobernador decide ratificar la marcha atrás con la misma y mantener el rumbo anunciado ante la prensa, desde su lugar como máximo responsable político del Estado provincial estará convalidando el triunfo de concepciones reaccionarias, las cuales se basan en lógicas punitivistas que nada tienen que ver con la pedagogía crítica e inclusiva que en numerosas ocasiones se han declamado desde el gobierno", sostienen.

"En este sentido, respaldamos el contenido de la Resolución N° 1565/22 CGE en todos sus alcances y hacemos un llamado al gobernador Bordet para que revea sus declaraciones y evite dejar los destinos de la educación provincial en manos de sectores antipedagógicos", añade el texto.



"Está en su poder la opción de defender la educación o bien ir en contra de ella, pero debe saber que como sindicato siempre estaremos del lado de las acciones que verdaderamente y sin demagogia apuntan a mejorar el presente y futuro de cientos de miles de gurises en las aulas entrerrianas", completaron.

Apoyo opositor



"La educación es prioridad", expresó en el final de su posteo el diputado nacional Rogelio Frigerio, quien celebró la decisión del gobernador. "Las notas son un puente de comunicación entre las escuelas y las familias: si no hay notas no sabemos donde estamos parados", indicó.

Las notas son un puente de comunicación entre las escuelas y las familias: si no hay notas no sabemos donde estamos parados. Celebro que el gobernador dé marcha atrás en la restricción a los docentes para poder calificar con absoluta libertad. La educación es prioridad. https://t.co/deOcv6LE6J — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) May 12, 2022

"Celebro que el gobernador dé marcha atrás en la restricción a los docentes para poder calificar con absoluta libertad", puntualizó.