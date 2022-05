AMET contradice a Bordet y critica al CGE

L

a polémica en torno a la resolución 1565 del Concejo General de Educación, que impedía a los docentes poner a los alumnos, en las escuelas de Entre Ríos, notas menores a un 4, continúa.



En este caso fueron las autoridades de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) quienes se refirieron al respecto, considerando que la medida, finalmente anulada por determinación del gobernador Gustavo Bordet, tenía aspectos positivos.



Así lo expresó el secretario general del gremio docente, Andrés Basel, quien señaló "Entendemos que con esta resolución lo que se busca es que el chico no se frustre en el primer trimestre, que no se sienta expulsado y tome dos caminos: o no hacer más nada, o ponerse rebelde y empezar con problemas de violencia".



Y agregó "La propuesta pedagógica de la resolución es concreta y es clara: evitar que el niño se frustre o se rebele frente a la situación"



Posteriormente, el dirigente sostuvo "Se trata de una discusión pedagógica, no de evaluación. Entendemos que la resolución iba hacia ese lado. Para nosotros, pedagógicamente está bien"







No obstante, Basel sí tuvo críticas para el Concejo General de Educación, y sentenció: "La manera en que fue presentada por las autoridades del CGE es un error político, porque eso debe ser tratado con el Gobernador"



Según consignó APF Digital, el titular de AMET analizó la reacción de Bordet y opinó: "Hay una desconexión muy importante entre las autoridades del Consejo y el Gobernador, ya que la normativa ha producido este cortocircuito entre las autoridades".