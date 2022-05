El Superior Tribunal también le contestó a Goyeneche

L

a presidenta del Superior Tribunal de Justicia (ST), vocal Susana Medina, afirmó sentirse orgullosa de presidir el Poder Judicial de Entre Ríos, al que calificó de "independiente, incorruptible, transparente, eficaz, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género". En la inauguración de una Jornada de fortalecimiento del sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, en Villaguay, respondió a las expresiones de Goyeneche sobre la complicidad entre la justicia y la política respecto a la corrupción.

Medina se despegó de las acusaciones vertidas en los medios por la destituida fiscal Cecilia Goyeneche, quien declaró que tras su sentencia "quedaron a la vista las complicidades de la Justicia y la política con la corrupción".





Susana Medina, presidenta del STJ de Entre Ríos.

Acompañada por otros vocales del máximo tribunal provincial, la presidenta sostuvo que “el Poder Judicial de Entre Ríos es independiente, incorruptible y transparente” en respuesta a los dichos de Goyeneche.

Asimismo, dijo que a todo eso "lo podemos exhibir sobradamente y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a él".

Asimismo, dijo que a todo eso “lo podemos exhibir sobradamente y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a él”.

Las palabras de Susana Medina, que se sumaron a las vertidas por el gobernador Gustavo Bordet, entre otros, fueron durante su alocución en la inauguración de la Jornada de fortalecimiento del sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, que se realizó este martes en Villaguay.



Medina estuvo acompañada por el presidente de la Sala Civil del STJ, Martín Carbonell y la vocal Gisela Schumacher y la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira, entre otros, al momento de fijar una postura ante las declaraciones de la destituida fiscal Cecilia Goyeneche quien, tras el fallo en su contra ocupa muchas horas atendiendo a medios nacionales.



Jornada en Villaguay



La presidenta del STJ estuvo a cargo de la inauguración de la Jornada de fortalecimiento del sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, que se realizó ayer en Villaguay.

En la apertura de la Jornada también estuvieron el defensor General de la provincia Maximiliano Benítez, y el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos (Copnaf), Horacio G. Leconte.

Medina agradeció la invitación, realizada por el Ministerio Público de la Defensa, a participar de la jornada y destacó el trabajo en conjunto que realizan en el programa La Justicia va a los barrios.

Además dijo estar convencida de que “una sociedad que no protege a sus niñas, niños y adolescentes; que no se interesa por los problemas que ellas y ellos plantean, hipoteca su futuro. Y desde el poder judicial de Entre Ríos no estamos dispuestos a hipotecar el futuro de ninguna niña, niño y adolescente de esta provincia con tanta historia”.



Medina: “Para construir la historia de los niños y niñas y adolescentes es que celebro este encuentro”

La actividad tuvo como objetivos fortalecer el sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia de la provincia, y generar un espacio con los referentes departamentales, a fin de fortalecer las articulaciones interinstitucionales de las redes territoriales que conforman dicho sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia local.

En la oportunidad se trataron el Sistema de Protección Integral (SPI) de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Entre Ríos, su conformación, funcionamiento y corresponsabilidad; las perspectivas de abordaje, protección integral, género y derechos humanos; y las dificultades y desafíos en la construcción de los SPI locales.