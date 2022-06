Urribarri hace notar que volvió

S

ergio Urribarri volvió a hacer declaraciones en un medio local, algo que se viene repitiendo desde que fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, y después de renunciar a la embajada Argentina ante Israel y Chipre.



El ex gobernador brindó una entrevista a Radio Ciudadana de Concordia, donde se refirió a su futuro dentro del escenario político, defendió su gestión y cuestionó el fallo en su contra. "Voy a recorrer Concordia y la provincia, dialogando con la militancia, alejado de cualquier marketing", expresó el ex mandatario provincial.



Al tiempo que agregó: "Haciendo lo que hice siempre en los lugares donde hay hombres y mujeres, donde continuamente que continuamente manifiestan agradecimientos”.

Posteriormente, señaló que recibió el respaldo del 90 % de funcionarios y la dirigencia política del Partido Justicialista, aunque remarcó que lo más importante fue el reconocimiento de la gente, que, según apuntó, tiene un buen recuerdo de sus dos gestiones al frente de la gobernación de Entre Ríos.



No obstante, expresó: "Acá hay un ensañamiento conmigo porque era uno de los pocos dirigentes que era una amenaza, un estorbo para la oposición, para Frigerio y lo sigo siendo por lo que hicimos en ocho años: más de 25.000 viviendas, mucho más de lo que hizo Macri en todo el país, más de 120 escuelas nuevas, el doble de lo que hizo Macri, 2.200 km de ruta, nacieron cientos de pymes”.

Y añadió: "Cuando terminamos nuestra gestión había un 5,5 % de desocupados y cuando terminó Macri había un 10 %, el doble de desocupados en Concordia. Por eso pasa lo que nos pasa”.



“Pise muchos callos: fui el autor del programa Fútbol para Todos, fui a Londres a buscar a un desconocido en ese entonces, Miguel Galuccio, para que vuelva a la Argentina y ahí recién se pudo nacionalizar YPF”, completó.

En relación con el ex presidente, contó una anécdota ocurrida el 27 de diciembre de 2015, durante las inundaciones que sucedieron en esos días: “Ya había terminado mis vacaciones hacía 15 días. Llega a Concordia Macri, baja del avión, lo recibe el gobernador, lo recibe el intendente y cuando me ve a mí, pregunta ‘¿Y éste que hace acá?’. Yo hacía 15 días que había terminado mi gobernación y era presidente de la Cámara de Diputados. Ese día les puedo asegurar que me di cuenta de lo que me esperaba".



"En política uno vale por los amigos que tiene, si no también y quizás más por los enemigos que tiene”, reflexionó.

En cuanto a la sentencia que recibió por peculado, Urribarri opinó: “Nos condenaron por contratar carteles de publicidad en las rutas, por difundir cuatro spots publicitarios, por una solicitada donde era durísimo contra los Fondos Buitres y por la instalación en Mar del Plata donde no había menos de 10 colegas gobernadores con sus paradores”.



“Los fiscales sostienen con evidencia, pero ninguna prueba, que utilizamos los fondos para mi campaña a presidente”, afirmó.

Más adelante, se pronunció sobre el alegato de la jefa de los fiscales, Patricia Yedro, el cual sostenía: "Resulta sumamente complicado obtener la prueba que acrediten estos hechos, no hay testigos, no hay documentación, nadie se presenta a decir lo que sabe”.

En este marco, el ex embajador subrayó: “Sin pruebas, ni testimonios, ni evidencias a mí y a dos personas más, en un fallo de primera instancia, que es un mamarracho jurídico, nos impiden estar con la absoluta tranquilidad para hacer lo que siempre hicimos”.



Y recordó que, cuando le tocó exponer en el juicio, Yedro se fue de la sala de audiencias, por lo que señaló: “Yo no entendía y cuando se leyó a sentencia se ve que copiaron y pegaron lo que el fiscal había dicho durante 49 audiencias”.

Finalmente, reveló que la apelación ya fue presentada en la Cámara de Casación, donde plantea que se vulneraron principios constitucionales como la legalidad, la defensa en juicio, etc.



“Está plagado de violaciones constitucionales”, concluyó.