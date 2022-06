Reclaman a Bordet por sus dichos en Paraná

E

l abogado Ricardo José Luciano, quien investigó y denunció la explotación de las areneras en Entre Ríos, le escribió una carta abierta al gobernador Gustavo Bordet. La misiva surge luego de que el mandatario provincial dijera que “apuntamos a la sustentabilidad de nuestro ecosistema”. Le reclamó por “el cumplimiento de la ley para proteger el ambiente de los entrerrianos”.



En la carta abierta, Luciano reclama a Bordet por Amarras, areneras y otros problemas ambientales, luego que el gobernador dijera que apuntan a la sustentabilidad del ecosistema entrerriano en el marco de un paseo que realizó con el intendente de Paraná, Adán Bahl, por la Isla Curupí.

El texto hace mención a los dichos de Bordet durante su recorrida en la capital entrerriana, y enumera reclamos por casos puntuales.

"El tema areneras, algo que me desvela, pese al desastre ecológico que las mismas producen a la vista de todos, tuve que recurrir a la Justicia para que los organismos provinciales responsables actúen, obteniendo tres (3) sentencias favorables, así y todo, casi nada ha cambiado", afirmó Luciano.

"Sus buenas intenciones chocan de frente con la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie", reza en otro tramo la Carta Abierta.

El abogado oriundo de Gualeguaychú postuló algunos casos en donde, a su criterio, no hubo acción.

"De muestra sobra un botón se dice, aquí van algunos: El caso Amarras en Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguay “Claman” por una solución no sólo por el Frigorífico de aves, que se encuentra dentro del éjido urbano, sino también por la denominada empresa 'Soluciones Ambientales S.A.', citó.

A continuación, la carta abierta completa:

CARTA ABIERTA SR. GOBERNADOR



"Cdor. GUSTAVO EDUARDO BORDET

De mi mayor consideración y respeto, atento a lo publicado en: Bordet: “Apuntamos a la sustentabilidad de nuestro ecosistema”. Donde entre otras consideraciones expresa:“Bordet: Apuntamos a la sustentabilidad de nuestro ecosistema”.

En el marco de las actividades por el 209º aniversario de la capital entrerriana, el gobernador Gustavo Bordet junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente Adán Bahl, visitó la Isla Curupí, el atractivo turístico recientemente inaugurado frente a la costanera de ciudad de Paraná. (…) “Apuntamos a que nuestro ecosistema pueda sustentarse y que podamos vivir la naturaleza y favorecer el turismo, que ha tenido en este fin de semana largo un récord de visitas, en toda la provincia, pero particularmente en Paraná. Esto hace que tengamos que poner más esfuerzos para que haya más turismo y, por otro lado, más desarrollo y más empleo”, subrayó luego.

“Lo importante es compartir una jornada con la naturaleza, poder tener la responsabilidad social desde el lugar que a cada uno nos toca, preservar nuestro ambiente y cuidar este patrimonio natural del que forman parte los dos ríos que dan nombre a nuestra provincia y que son muy ricos y variados”, indicó.





El abogado Ricardo José Luciano, autor de la carta abierta a Bordet.

Sus buenas intenciones chocan de frente con la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie, por ahí a usted no le llega toda la información de la lucha diaria que debemos realizar los ciudadanos en defensa de poder vivir en un ambiente sano y equilibrado, art. 41 C.N. y 23 C. E.R., lucha desigual por cierto, no sólo debemos lidiar a diario con las trabas burocráticas que el Estado que usted preside nos pone, luchar contra importantes poderes económicos que todo lo pueden, luchar contra funcionarios que además de desconocer la realidad que vivimos en las distintas ciudades provinciales, poco hacen para solucionar los problemas que sufrimos a diario.

De muestra sobra un botón se dice, aquí van algunos:



El caso Amarras en Gualeguaychú, pese a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo sigue igual, nada se ha cumplido de lo ordenado en la mentada sentencia.

En la ciudad de Gualeguay “Claman” por una solución no sólo por el Frigorífico de aves, que se encuentra dentro del éjido urbano, sino también por la denominada empresa “Soluciones Ambientales S.A.”.

El tema areneras, algo que me desvela, pese al desastre ecológico que las mismas producen a la vista de todos, tuve que recurrir a la Justicia para que los organismos provinciales responsables actúen, obteniendo tres (3) sentencias favorables, así y todo, casi nada ha cambiado.

En Amparo Ambiental – Acción de Ejecución- que interpuse contra usted se corrobora que nadie hace nada para cuidar el ambiente en su Gobierno.

Transcribo parte del fallo en autos "LUCIANO, Ricardo José C/ SR.GOBERNADOR GUSTAVO EDUARDO BORDET S/ ACCION DE AMPARO (ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE INCIDENCIA COLECTIVA)", Expte. Nº 25654.- sentencia del 4 de mayo del 2022, en las siguientes consideraciones del mismo me dan lugar a decirle que “Sus buenas intenciones chocan de frente con la realidad”.



Voto del Dr. Carubia, que daría lugar a mi amparo: “A la misma cuestión propuesta y a su turno, el señor Vocal Dr. CARUBIA, dijo: (…) II.- Ello así, toda vez que, más allá de la prueba documental acompañada conjuntamente con el promocional de inicio -digitalmente anexada- y la adicionada luego, emerge sin mayor hesitación del Informe Técnico Nº 64/22, emanado del Área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos, que de las empresas registradas por ante dicho organismo estatal -a la vez, recordemos, órgano inmediato y directo "de contralor" (cfme.: art. 1°, Dec. Prov. N° 4977/09)- y que poseen plantas operativas en los Departamentos de Islas del Ibicuy y de Gualeguaychú, muchas de ellas, carecen de ciertos y puntuales recaudos exigidos, poseen vencido el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) o han presentado documental pendiente aún de evaluación, entre otras anomalías y falencias expresamente reconocidas por quien -teóricamente- cumple un deber de vigilancia y fiscalización, habiéndoseles otorgado plazos de cumplimiento que no pueden extenderse sine die; por ende, el Estado incumple así con su indelegable deber supervisión al adoptar una función de pasividad e inactividad, pareciendo asumir, en los hechos, una posición de mero espectador de privilegio frente a la temeraria violación de la normativa vigente aplicable a las situaciones y circunstancias potencialmente atentatorias del medio ambiente y de la salud de la población en general, al tratarse de la afectación -actual y futura- de intereses difusos, pero no por ello, de menor relevancia que otros”.-

“Por lo demás, la mentada nota que agrega la propia demandada, brinda al Juez la información oficial -insisto en esto particularmente, dada su trascendencia para la elucidación del caso- de la ausencia de cumplimiento de requisitos legales inexorables previos a la habilitación o, en su caso, de la continuidad de las explotaciones denunciadas, consignándose allí la omisión del imprescindible accionar protectorio del Estado impuesto por el vasto plexo normativo aplicable”.

“Dable es resaltar que, tal como lo pone de relieve el a quo en su plausible pieza sentencial, la gran mayoría de los sujetos empresariales que operan con las arenas y hacen de ello su labor habitual, localizados geográficamente en los lugares del territorio entrerriano sindicados, se encuentran desarrollando su tarea cotidiana sin contar con un recaudo tan básico como imprescindible, tal como lo configura el Certificado de Aptitud Ambiental en vigencia, incluso desde el seno estatal se reconoce que, debido a que “en algún punto” de la cadena de comercialización de arena se les exige a las empresas mineras dicho instrumento que respalde que su trabajo es “ambientalmente apto”, éstas dan comienzo al trámite en la Secretaría de Ambiente y, en el caso que este circuito no se realice así, “muchos yacimientos comienzan las explotaciones sin registrarlo” sorprendente, pero textual”.-



Señor Gobernador, el pueblo entrerriano espera de sus gobernantes entrega, apego, y que cumplan la ley, es evidente que en el tema Ambiental su Gobierno está en deuda, los ciudadanos no sólo estamos preocupados en vivir en un ambiente sano y equilibrado, no queremos dejar a las generaciones venideras hipotecados su futuro, de usted depende que así sea. De mi mayor consideración y respeto, lo saluda atentamente.

Ricardo José Luciano D.N.I. 13.815.662 Abogado"





Fuente: Maximaonline, R2820.