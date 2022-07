López Segura trabaja para la seguridad de Frigerio

C

onstrucción Ciudadana sigue adelante con su ciclo de charlas, que forman parte de la agenda que el espacio encabezado por Eduardo López Segura lleva a cabo en respaldo a la precandidatura de Rogelio Frigerio para gobernador de Entre Ríos, dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

Lo que dice el archivo Abril, 2022 López Segura inauguró un local con Frigerio

En esta ocasión, el encuentro realizado en Paraná tuvo como eje temático la seguridad, y el presidente de CC24 estuvo acompañado por el ex jefe de la policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.



Al respecto, López Segura expresó: “Venimos trabajando arduamente con nuestros equipos técnicos en las distintas áreas como salud, producción, cultura, obra pública, y hoy nos toca abordar junto a Néstor la temática de la Seguridad".

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Frigerio vuelve a respaldar a López Segura

López Segura y Roncaglia en la charla sobres seguridad que brindó CC24.

"Es fundamental estar preparados para afrontar los desafíos que vendrán el año que viene cuando Rogelio Frigerio sea el próximo gobernador de todos los entrerrianos”, señaló el ex funcionario de la gestión de Sergio Varisco.



Por su parte, Roncaglia apuntó: "La inseguridad no es solo un problema de la Policía, es de todos y todos nos tenemos que ocupar. La Policía tiene la obligación de velar por la seguridad de todos, pero necesitamos el apoyo de la Justicia, si no no podemos trabajar”.









"Da la impresión de que a veces hay puerta giratoria. Creo que muchas veces se resuelve más a favor del delincuente que a favor de la sociedad y hoy la Justicia tiene que ver ese enfoque", agregó el comisario general retirado".

Y concluyó: "La que está clamando por seguridad es la sociedad".