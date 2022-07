Casaretto minimizó la salida de Guzmán

N

o son muchas las voces del oficialismo que se pronunciaron sobre la renuncia de Martín Guzmán a su cargo como ministro de Economía.



Uno de los pocos que se refirió al tema fue el ex ministro de Economía de Entre Ríos y actual diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto.



Lo que dice el archivo Julio, 2022 La reacción de Frigerio a la renuncia de Guzmán

El legislador hizo un análisis sobre la crisis que enfrenta el espacio oficialista, y sentenció: “Nosotros tenemos una responsabilidad, que es comandar la Argentina. Eso es lo que votó el pueblo argentino en 2019 y hasta 2023".



"Así que en ese contexto, entiendo que nuestra responsabilidad es sostener la unidad del Frente de Todos, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández, con Sergio Massa, con los gobernadores, la CGT, los movimientos sociales, y la diversidad de lo que es nuestra coalición de gobierno”, agregó.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Millei pide un Rodrigazo

Posteriormente, en declaraciones al programa Todo por Delante, de la AM 990, el ex titular de la cartera económica provincial, minimizó la partida de Guzmán, y dijo: “En ese contexto se producen recambios de ministros, algunos más importantes; otros, no tanto, desde el punto de vista mediático”.



Más adelante planteó: “Hay tres temas importantes que definimos en materia económica. El objetivo era que la Argentina volviera a crecer, el objetivo era crear empleos y el objetivo era redistribuir el ingreso. En lo que hace al crecimiento, Argentina está creciendo; en lo que hace a la creación de empleos, Argentina está creando empleos; y en la distribución del ingreso, hay luces y sombras".

Lo que dice el archivo Julio, 2022 El inoportuno comentario del diputado entrerriano

"Digamos, por un lado, que se crean empleos, pero los salarios son bajos, o la inflación es alta, y eso es algo que tenemos pendiente. Con el ministro que estaba o con el ministro que asuma tenemos que resolver eso”, añadió.



Para concluir, consultado sobre si está en riesgo la unidad del Frente de Todos, Casaretto indicó: "Por lo que yo he escuchado al Presidente y a la vicepresidenta, entiendo que no. Creo que hay distintas visiones, y bueno, acá hay que gobernar la Argentina. Hay veces que se le pide la renuncia a algunos ministros, hay veces que algunos ministros renuncian voluntariamente, pero nosotros tenemos la principal responsabilidad que es resolver los problemas de los argentinos",

Lo que dice el archivo Julio, 2022 El ministro Martín Guzmán presentó su renuncia

"Nos tocará trabajar desde el Congreso, con las leyes que necesita la Argentina, esté un ministro o esté otro, siempre tratando de pensar en lo mejor para los argentinos", cerró.