Galimberti se pone por delante de Frigerio

P

edro Galimberti fue presentado oficialmente, el pasado sábado, como el precandidato a gobernador que tendrá Entre Ríos Cambia en las PASO.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Schneider propuso que Galimberti sea el candidato que enfrentará a Frigerio

El anuncio se realizó en un acto que tuvo lugar en Villaguay, y el encargado de comunicarlo fue Darío Schneider, el otro referente del espacio y quien se posicionaba también para pelear en la interna.



Luego de este encuentro y de hacer oficial sus aspiraciones a la gobernación, el diputado nacionales refirió a quien será su competidor en la primera instancia de los comicios, Rogelio Frigerio, aunque él todavía no lo ve así.

"Hasta ahora, nunca dijo que quería ser gobernador, yo soy el único candidato de Juntos por Entre Ríos”, expresó el ex intendente de Chajarí.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Lousteau le da apoyo radical a Frigerio

Esta mirada de Galimberti es particular, ya que Frigerio viene recorriendo la provincia desde hace mucho tiempo, y ha recibido el respaldo de distintos sectores de la coalición opositora, incluso desde una parte del radicalismo.



En cuanto a los desafíos de cara a las elecciones, Galimberti reconoció que deberá enfrentar es el desconocimiento de su figura por fuera de su territorio en la costa del Uruguay. “Tenemos que instalarnos y hacernos conocidos”, sentenció.

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Otro guiño de Frigerio a la UCR

Además, aseguró que tendrán candidatos en los 83 municipios: “De eso no tengo ninguna duda”.



Según consigna Tarea Fina, el precandidato a gobernador, habló también sobre la crisis que atraviesa el Frente de Todos, y opinó: “Creo que hay un problema político muy grave en la coalición de gobierno".

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Silvina Batakis fue designada como la nueva ministra de Economía

"Hay un presidente sumamente debilitado y una coalición de gobierno que no termina de definir sus planes de cómo llevar adelante el país”, agregó.



Finalmente, sobre la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, Galimberti apuntó: “La incertidumbre no es buena para el desarrollo de la economía, me estoy imaginando el almacenero que hace 20 años que trabaja en el mismo lugar y no sabe a cuánto vender la yerba hoy”.