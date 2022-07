Garcilazo quiere volver a ser intendente de Victoria

E

l exintendente de Victoria, Rubén Darío Garcilazo (PJ), habló sobre su posibilidad de competir por acceder nuevamente al Palacio Municipal. "Si te digo que no te estaría mintiendo, si te digo que sí, no quiero ser prisionero de mis palabras", expresó en rueda de prensa, donde dio a conocer un anhelo personal: "Me gustaría que Victoria, al menos, vuelva a estar como estaba y ahí que siga creciendo", señaló.

Garcilazo realizó declaraciones ante la prensa y dejó en claro sus intenciones de volver a ser intendente. "Lo que se avizora en los dos partidos, no da esa seguridad", cuestionó en cuánto a los posibles candidatos y, en este sentido, se anotó: "En esa situación te diría que sí, yo no voy a permitir que Victoria siga retrocediendo como lo ha hecho estos 8 años".





Garcilazo fue intendente de Victoria en el período 2011-15.

"No tengo pretensiones, pero quiero hacer mi aporte para salir de esta situación que estamos hoy, una desidia total por donde lo mires, desde el barrido de una calle", expresó Garcilazo, que criticó la gestión actual del radical Domingo Maiocco.

En su análisis, el exintendente peronista de Victoria consideró que "al que le toque tiene que ponerse a trabajar, full time, acá nadie puede irse a las 13 a su casa y volver al otro día a las 7 y menos el intendente", y puso de manifiesto que se debe disminuir el número de empleados: "Replantearse bien la situación, se va a requerir el compromiso de los empleados municipal", opinó.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2011 Los intendentes que ya asumieron en Entre Ríos

En este marco, sugirió que "los jefes de área deben surgir de los empleados que hay, no nombrar nuevos cargos políticos", al tiempo que remarcó que "la municipalidad está superpoblada, dejamos con 849 empleados incluido Intendente, médicos de sala, toda persona que percibía sueldo".

"La municipalidad está superpoblada"

"Hoy por los datos que manejo son 1200, debemos que los 1000 que puedan quedar, prescindiendo de contratos políticos, y con esos que quedan se barren las calles, se bachea, se mantiene, se compra combustible, se hacen trabajar las maquinas, se pagan los créditos", detalló.

Lo que dice el archivo Abril, 2015 El PJ Victoria se encolumnó detrás de Bahl

"Cuando asumieron hablaban de la herencia recibida y en marzo estaba resuelto la 'durísima situación' que había dejado Darío Garcilazo", indicó Garcilazo y, en este punto, contratacó: "Quiero ver cuánto le va a costar al que venga, meses o años, con una situación de deudas en dólares, gastada en máquinas chinas que esperemos alguna arranque cuando esté el nuevo intendente en funciones".

Lo que dice el archivo Octubre, 2015 Bordet volvió a pedir el voto por Stratta en Victoria

"Con escribano en 2015 chequearon con escribano el inventario, todo estaba en condiciones, espero que el año que viene con un escribano vayan a constatar cada uno de los bienes que el municipio tiene, a ver si realmente están", concluyó Garcilazo.