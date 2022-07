Es entrerriano, jefe de los almaceneros y ya desconfía de la nueva ministra

H

éctor González Paván, presidente de la Federación de Almaceneros de la Argentina (FAA), consideró que “mientras haya peleas internas, será otro fracaso con otro apellido”. También apuntó a los monopolios y pidió “apoyar la producción local”.



“No sabemos si estamos ganando, si estamos perdiendo, si vamos a empatar. No tenemos listas”, reconoció el entrerriano González Paván en declaraciones radiales a Tarea Fina.

Héctor González Paván, presidente de la Federación de Almaceneros de Argentina.

Sobre la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía en reemplazo del Martín Guzmán, el titular de los almaceneros sostuvo que "mientras haya peleas internas, será otro fracaso con otro apellido”.

En este sentido, González Paván expresó preocupación por el costo de reponer stock y la necesidad de trasladar los incrementos a sus comercios, ya que hubo denuncias del sector sobre aumentos en los mayoristas y proveedores que “oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento, tanto en lo que es comestibles, como en limpieza y perfumería”.

En este punto, contó que los almacenes del país suelen trabajar con cuatro firmas grandes, que son las proveedoras. “El lunes nos anularon las listas de precios que nos habían mandado el viernes”, reveló.

“No sé por qué aumentamos, pero como nos aumentan tenemos que trasladarlo”

Sobre cuáles los factores que inciden en este comportamiento, el almacenero dijo que “siempre es el mismo tema: la especulación de las grandes empresas. Y nosotros como almacenes tenemos poco stock”.

No obstante, destacó la tolerancia de quienes compran en los almacenes. “Los clientes no se quejan, porque entienden la situación, pero no nos podemos dejar estafar por parte de los grandes proveedores, los monopolios nos siguen dominando”, lamentó.

Sobre el comportamiento del comercio en góndolas, reconoció que este martes los almacenes aumentaron un 12% en promedio los precios de casi todos los productos. “No sé por qué aumentamos, pero como nos aumentan tenemos que trasladarlo”, admitió.

Iniciativa en Entre Ríos

“En Entre Ríos estamos tratando de priorizar los productos regionales, crear un puerto seco en cada municipalidad donde las pymes entrerrianas lleven productos y surtirnos de ahí, trabajar con productos de segundas y terceras marcas”, puntualizó el titular de los almaceneros como medida para contrarrestar esa dominación.

“Tratar de apoyar la producción local es una solución” aseguró Héctor González Paván, oriundo de Concepción del Uruguay, designado como el primer presidente de la CGA en 2020.