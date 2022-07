Voces entrerrianas dispares sobre el cambio en Economía

L

a interna en el Frente de Todos tuvo un capítulo más, esta vez, en relación con los cambios que se produjeron en el Ministerio de Economía, con la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis.

El contrapunto se dio con legisladores entrerrianos, por un lado, el diputado provincial kirchnerista Néstor Loggio, y por el otro, la diputada nacional albertista, Carolina Gaillard.



El presidente de la comisión de Producción de la Cámara Baja de Ente Ríos sostuvo: "El ex ministro de Economía de la Nación había cumplido su ciclo en el Gobierno. Logró poner en marcha la economía con los lineamientos generales de la política económica que había impulsado, pero el crecimiento económico que estamos teniendo, que fue importante el año pasado y es muy notable este año, no está siendo acompañado por una distribución”.

Posteriormente, recordó: “Durante el gobierno de Mauricio Macri, los trabajadores redujeron su participación en el PBI. Pasaron del 51 % en 2015 al 42 % en 2019. Esta situación no se pudo recuperar. Es decir, que la política de Guzmán no permitió recuperar los ingresos de los trabajadores. O sea, que la riqueza que estamos construyendo los argentinos se está yendo a manos del capital concentrado”.

A su vez, en declaraciones al Diario Junio, Loggio habló sobre las discrepancias dentro del espacio oficialista, y cómo esto repercutió en la salida de Guzmán. “Esto generó una puja política dentro del gobierno nacional que desgastó claramente la figura del ex Ministro. No cabía esperar otra cosa que dé un paso al costado para que el gobierno se reacomode y el Presidente redefina una estrategia económica, con actores o actrices que ejecuten una política económica que contemple el crecimiento, pero también la distribución; que permita a la economía seguir creciendo, seguir generando empleo, pero que los salarios le ganen a la inflación y que los sectores más desfavorecidos, que son los trabajadores informales y los jubilados, no sean las variables de ajuste”.

En contrapunto con las opiniones del legislador provincial, la diputada nacional albertista, Carolina Gaillard, dialogó con la radio pública de Concordia, Radio Ciudadana, y allí mostró su apoyó a la gestión del ex funcionario.



"El problema no era Martín Guzmán, si no le das las herramientas para resolver una crisis, si no tiene incidencia en la política del Banco central o la AFIP, si tiene funcionarios en Energía que contradicen, el problema era político”, afirmó.

Al tiempo que defendió las políticas del ex ministro y planteó: “La segmentación es correcta, todos los entrerrianos sabemos que es así. Se lo cuestionaba a Guzmán, pero el problema político era otro. Por eso no me pareció justo la manera en que se fue, porque era una persona muy formada y sabía cómo salir de la crisis”.



En relación con la interna en el FdT, Gaillard señaló que la designación de la nueva ministra puede apaciguar las aguas, y expresó: “Cristina era muy crítica con Guzmán, y Batakis tiene el apoyo de la vicepresidenta, creo que no cuestionará las medidas de Batakis y van a dejar de existir los cuestionamientos”.

Y añadió: “Defiendo al gobierno de Alberto porque es el gobierno de todos. Tenemos que acercar aportes productivos, no explicitar las diferencias, porque eso es lo que debilita al presidente. Espero que la designación de Batakis traiga esa paz”.

Al referirse a Batakis, la legisladora dijo: “Es una mujer compañera que tiene sobrada experiencia en la función pública, me da mucha tranquilidad”.





En este punto sí coincidió con Loggio, que sobre la flamante titular de la cartera de Economía, manifestó: “Es una mujer de enorme solvencia técnica y tiene mucha experiencia en el terreno político”.

Y concluyó: “Durante casi tres años estuvo junto a Wado de Pedro en el ministerio del Interior, en el área de relaciones con las provincias. Además, fue ministro de Economía de la principal provincia de la Argentina (Buenos Aires). Es decir, es una mujer probada en la gestión”. .