Piaggio no quiere el apoyo de Urribarri ni de Bordet

Urribaari le mostró su apoyo, Bordet no se pronunció al respecto, Paiggio no quiere nada de ninguno de los dos.

E

n la carrera de cara a las Elecciones 22023, el Partido Justicialista de Entre Ríos va sumando nombres para competir como gobernador en las PASO.



Lo que dice el archivo Marzo, 2022 Piaggio se bajó porque dice que no tiene plata

Uno de los que de a poco se fue instalando es el de Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, quien en un primer momento había descartado una posible candidatura, con el argumento de que no tenía recursos para financiar la campaña.



No obstante, desde su entorno comenzaron a insistir con la posibilidad de que el presidente del municipio gualeguaychuense juegue la interna del PJ para la gobernación.



Lo que dice el archivo Junio, 2022 ¿Piaggio consiguió plata?

El último impuso lo recibió del ex mandatario provincial, Sergio Urribarri, quien, en su regreso al escenario político, eligió a Paiggio como candidato.



No obstante, la máxima autoridad del municipio de Gualeguaychú no confirmó que vaya a encabezar alguna boleta en los próximos comicios, y rechazó cualquier respaldo, no solo del ex embajador argentino ante Israel y Chipre, sino también, un posible visto bueno del actual gobernador Gustavo Bordet,

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Piaggio es el candidato de Urribarri

Según consignó el portal El Día, Piaggio se refirió, en primer lugar, a su gestión, y a lo que queda para finalizarla, y señaló: "Ahora tenemos la tarea más intensa y más linda que es la de gobernar Gualeguaychú. Por el momento del año que vamos atravesando, nos estamos relacionando con muchas ciudades y pueblos y surge esta idea".



Posteriormente, no descarto dar un paso al costado de el político, y reveló: "A mí me encantaría contribuir, pero también podría volver a mi actividad de médico. Estoy tranquilo que pudimos hacer mucho y dejar mucho en estos años y eso es un orgullo para todo Gualeguaychú".

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Finalmente De Pedro no estuvo en Gualeguaychú

Sobre su candidatura, apuntó: "Se habla de esta posibilidad porque se ha hecho un trabajo muy interesante, porque en la ciudad hay un proceso y una simbiosis muy grande con las Pymes, docentes, clubes, ONG, todos fortaleciendo Gualeguaychú”.



En referencia a la oportunidad de disputar la interna, el funcionario eligió despegarse de cualquier nombre, ya sea Urribarri o Bordet, y manifestó: “Yo no quiero ser el candidato de nadie”,

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Piaggio esperaba también el apoyo de Wado de Pedro: No viene

“Los hechos muestran que el poder político siempre se posiciona en Concordia o Paraná. No creo que sea el escenario que se venga ahora, pero repito: no busco ser el candidato de nadie, ni ser candidato, pero sí aportar desde mi lugar”, añadió.



Y para finalizar, reiteró: “Cada cuatro años me planteo la posibilidad de volver a la medicina porque es mi verdadera vocación”.