Larreta hizo promesas de federalismo junto a Frigerio

Larreta no habló de candidaturas, pero reconoció su afinidad con Frigerio y se refirió a un proyecto federal.

E

l jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la ciudad de Paraná y brindó una conferencia junto al candidato a gobernador de Entre Ríos de Juntos por el Cambió, Rogelio Frigerio.



El funcionario porteño, uno de los que aspira a la presidencia dentro de la coalición opositora, habló sobre la importancia de una visión federal para lograr el desarrollo de un plan de gobierno a nivel nacional.

"No podemos pensar un plan para Argentina, desde Buenos Aires, por eso estoy recorriendo provincia por provincia porque quiero conocer de primera mano la realidad de cada lugar", expresó.



Y agregó: "Tenemos que tener un plan integral, no hay una solución mágica ni una medida única; tenemos que tener un plan que equilibre las cuentas, porque no se puede gastar más de lo que tenemos, porque la maquinita de imprimir billetes genera inflación, y la mejor manera de formular un plan para Argentina es respetar es el federalismo".

Durante su visita a la capital entrerriana, en la que estuvo acompañado, no solo por el diputado nacional, sino también por dirigentes de JxER, se reunió con vecinos y participó de una charla con parte del sector económico de la región.



Rodríguez Larreta explicó los motivos de su paso por la ciudad, y señaló: "Fue para escuchar a la gente y ver dónde están las preocupaciones".

"El plan de desarrollo de Entre Ríos se enmarca en el de la zona centro del país, pero tienen que desarrollarlo los entrerrianos, para lo que trabajan Rogelio y su equipo", añadió.



Si bien no haló puntualmente sobre candidaturas, ni a nivel nacional ni provincial, subrayó su afinidad con Frigerio, y apuntó. "Con Rogelio tenemos una visión desarrollista del país".



Casi desde una posición como jefe de estado, uno de los referentes de Cambiemos se pronunció específicamente sobre la realidad de nuestra provincia, y dijo: "La inversión, lo económico y la generación de empleo, son las claves. Hay talento entrerriano para desarrollar las industrias del conocimiento, y esta es una zona turística, por sus ríos, y también es una provincia que puede ser la puerta de entrada al sur de Brasil, que es una zona muy pujante".

"Además, Entre Ríos es vecina al Uruguay, con lo cual tiene un rol importante para nuestro comercio exterior", completo.



Al tempo que cuestionó a la actual gestión: "Este gobierno no tiene visión, no tiene proyectos nuevos, no hay creatividad ni empuje".

Para concluir, la máxima actividad del ejecutivo de CABA manifestó: "Los entrerrianos tienen un potencial enorme de desarrollo, pero necesitan de un gobierno nacional más federal que le dé autonomía a las provincias para desarrollarse".

Cabe recordar que la próxima semana estará en Paraná Patricia Bullrich, otra de las candidatas que Juntos por el Cambio tendrá peleando en la interna para la presidencia de la nación.