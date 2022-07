"Hace 25 años que vivo en libertad condicional"

E

l intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, cargó contra el Ministerio Público Fiscal (MPF) y contra el Procurador General, Jorge Amílcar García, al señalar que a través del lawfare “tienen una política criminal selectiva y persecutoria”. También sostuvo que existe “doble vara” en la Justicia.



“En Entre Ríos, el Lawfare está en cabeza del MPF, quienes tienen una política criminal selectiva y persecutoria”, expresó Rossi.

Rossi aseguró que "el sistema penal entrerriano venía a solucionar todos los problemas y en realidad lo que se logró es crear un super Ministerio Público Fiscal, comandado por una persona como (el Procurador General, Jorge Amílcar) García, que con un ejercito de fiscales interinos y suplentes, llevan adelante persecuciones a perejiles y han hecho la vista gorda en innumerables casos de corrupción de amigos".

Con una causa en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente municipal de Santa Elena sostiene que sigue siendo víctima de persecución judicial.





Rossi afirmó que "la Justicia no puede tener doble vara".

"La justicia no puede tener doble vara", exclamó Rossi, quien señaló que "en esta provincia los perejiles son sometidos a proceso, los empresarios, los grandes negociados, los políticos amigos no pasan por la justicia".

Además, agregó que la Justicia provincial "solamente se ocupa de perseguir para entretener a la opinión pública, y hay una sensación generalizada que las fiscalías no dan respuestas a la gente en la mayoría de los casos".



"He tenido en mi vida política tres causas, una que esta siendo revisada por la CIDH (no es un zoom, es una causa con trámite desde 2010), una es por idénticos hechos de la primera y se abrió por una nota periodística el mismo día que la CIDH decidió abrir mi causa; y la tercera, y más insólita, es en la que soy perseguido por haber realizado 27 cuadras en un plan que contemplaba 20, donde los empresarios salieron con probation y yo espero un juicio", afirmó Rosii.



Rossi: “Hace 25 años que vivo en libertad condicional”

Sobre esta última causa, Rossi destacó que realizó "un 30% más de obra con sistema de ajuste alzado, se ejecutaron cientos de esos planes en la provincia y en el único que hubo adecuación de proyectos y sobreejecución (reconocida por el perito del MPF) es en Santa Elena, y aun así García nos persigue".



"Entiendo que, si no hay honestidad intelectual y decimos una cosa en Buenos Aires y otra en Entre Ríos, confundiendo a la gente, no hay posibilidad de mejorar la justicia en nuestra provincia", reflexionó el dirigente peronista.

Por otra parte, comparó la acción de la Justicia dependiendo de los protagonistas: " Hay funcionarios como Frigerio, que cuando les inician causas son operaciones políticas, pero defienden a los fiscales que han utilizado el poder judicial para asegurar la impunidad a amigos y familiares, han apretado testigos, y cometido todo tipo de irregularidades", señaló.



Rossi recordó que "acá hubo fiscales con cacerolas frente al juzgado, pidiendo impunidad, es algo de una gravedad institucional nunca vista, escracharon jueces y funcionarios solo porque estaban disconformes con un proceso constitucional, que han recurrido, habiendo incluso realizado en algunos casos manifestaciones de neto corte político".



"Se persiguen cuestiones administrativas en ciertos municipios y hacen la vista gorda de delitos en otros"

Además, Rossi consideró que "en 15 años de este sistema no hay condenas importantes de corrupción, no se investiga el IOSPER (que he denunciado en numerosas oportunidades)", y añadió que "no se avanza en las cajas, Allende, Contratos Truchos, Equipos de riego truchos, etc.".





Jorge García, Procurador General de la provincia de Entre Ríos.

Por último, Rossi se refirió al modo en que concursan los fiscales. "Dentro de los fiscales titulares son además trasladados y hay muchos que no cumplen funciones además de que es vox populi que el MPF tiene ascendencia en el Consejo de la Magistratura, de hecho, Goyeneche y Badano eran parte de esos concursos", indicó.

"Hay fiscales que hace más de 10 años son interinos o suplentes, nos lleva menos de un año el cronograma electoral para elegir al presidente de la nación, como no vamos a poder concursar en más de 10 años el 70% de las fiscalías que son funcionarios que ganan muchísimo dinero y están ahí solo por disposición del mandamás García", concluyó.