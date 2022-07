Dice tener el aval de Bordet pero jugará contra el PJ

E

l director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Ostrosky, realizó el lanzamiento de su precandidatura como Intendente de Concordia. Propone un partido vecinalista y jugará por fuera del PJ. Dice tener el aval del gobernador Gustavo Bordet "aunque no le dije que iba a ser en Concordia", aclaró. También fue socio de Pedro Báez, hoy condenado en primera instancia por delitos contra la administración pública: "La justicia tomó esa decisión porque ha visto con pruebas suficientes", opinó.

En plena danza de nombres y de alianzas, Ostrosky se propone como precandidato a Intendente de Concordia. Hombre de estrecha confianza de Gustavo Bordet y cuyos cargos políticos y participación en la función pública creció siempre de la mano del gobernador, pero su lanzamiento es por fuera del PJ.





Ostrosky junto al gobernador Bordet.

“No tengo que pedir permiso ni pagarle favores a nadie”, manifestó Ostrosky, quien le había hecho saber su intención a Bordet hace más de un año y éste le dio “luz verde”, pero no le dijo que sería en Concordia.

Por fuera del PJ



El director de la Casa de Entre Ríos repasó su relación con el gobernador: “Cuando Gustavo me convoca para trabajar con él, yo estaba en la parte privada como presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia. A mí me llaman para hacer un trabajo técnico y profesional del área de turismo, y no por una militancia. Nunca milité. Y si bien tengo una ideología peronista, acompañé a Bordet más en la parte profesional y técnica que en la política”, dijo Ostrosky en la entrevista que ofreció a Diario Junio.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Giano ya gestiona para Concordia

En este sentido, señaló que “esta es una forma que yo tengo de ver y relacionarme con la política y Gustavo me la respeta”, al tiempo que afirmó: “Le comenté hace más de un año -a Bordet- que iba a participar y me dijo que no había problema, aunque la verdad es que no le dije que iba a ser para Concordia”. “En esa oportunidad me dio luz verde y su visto bueno, es una persona muy amplia y democrática”, recordó.

"Nunca milité ni le debo favores a nadie"

Tras resaltar que nunca fue "militante" propone un "partido vecinal por fuera de los tradicionales, de las diferencias ideológicas y de una grieta que tanto daño hizo".

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Finalmente Cresto va por la gobernación

" Arriba Concordia José Carlos llegó", se escucha en la remake de la canción emblema de la comparsa Bella Samba, encargada de presentar la precandidatura a intendente de José Carlos Ostrosky, quien fue presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y actualmente se desempeña como Director de la casa de Entre Ríos en Buenos Aires.



“Arriba Concordia es un partido completamente nuevo, por fuera de los tradicionales y de las diferencias ideológicas, donde el compromiso es únicamente con nuestra ciudad”

“La idea de este espacio es que se siga conformando con distintos actores y personas que tienen ganas de trabajar en equipo y en conjunto con las instituciones de la ciudad”, continuó.

Lo que dice el archivo Junio, 2022 Advierten operaciones políticas de medios nacionales en Concordia

Y subrayó: "No tenemos ningún compromiso más que con nuestra ciudad, podemos trabajar libremente y la transparencia en la administración de los aportes de todos los contribuyentes será una de nuestras metas y ejes de campaña”.



Arriba Concordia: "El nombre viene un poco porque queremos que Concordia esté en lo más alto y lo tomamos de la comparsa Bella Samba, que es un poco el himno de Concordia", señaló el precandidato a Intendente.

"La idea es tener amplitud de propuestas y saltar el cerco del dogma que nos invita a estar dentro de una ideología, abrir el juego y sumar voluntades con gente que piensa distinto", expresó Ostrosky, quien planteó que "estamos visualizando la necesidad de trabajar únicamente en pos de una Concordia mejor, y creo que para ello tenemos que trascender la ideología y traspasar las diferencias de los últimos años que nos dejó una grieta gigante y que lo único que ha hecho es destruir".

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Dijo que no será candidato pero se mueve como tal

"No tengo ningún tipo de especulación ni pienso en un trampolín para ser Diputado, Senador u otros cargos”, adelantó, y remarcó: "Trabajo para armar un espacio que sea exclusivo de los vecinos y no vamos a estar pensando a nivel provincial ni nada de eso".



Sin embargo, explicó que “seguramente el que quiera en las elecciones pegar con el candidato de Cambiemos lo va a hacer y el que quiera ir por Todos también, pero no va por ahí nuestra propuesta, es por otro lado”.

Lo que dice el archivo Julio, 2022 Cree que puede volver a ganar el PJ superada la crisis

“La justicia tomó esa decisión porque ha visto con pruebas suficientes”



Ostrosky fue socio del exsecretario de Comunicación en la gestión de Sergio Urribarri, Pedro Báez, quien fue condenado en primera instancia a 6 años y medio de prisión por delitos contra la administración pública.

Lo que dice el archivo Mayo, 2022 Urribarri y Báez apelaron sus condenas

“Yo soy muy respetuoso de las instituciones”, enfatizó el encargado de la Casa de Entre Ríos en CABA, y detalló: “Si la justicia tomó esa decisión es porque se ha visto con pruebas suficientes para tomarla”.

Báez fue socio de Ostrosky ebn un emprendimiento termal.

“Ellos están atravesando un juicio que los condenó en primera instancia y la han apelado”, completó.