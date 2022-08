Cabandié deja sospechas del intendente de Victoria

E

l ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié estuvo este martes en el Juzgado Federal de Victoria, donde amplió la denuncia que presentó esa cartera el mes pasado. Mencionó a familiares del intendente victoriense, Domingo Maiocco, entre los dueños de un sector del Delta donde aún falta determinar si hubo focos de incendios. Maiocco había dicho hace 20 días que “no sólo los dueños de los campos queman en las islas”.

Cabandié recordó que meses atrás por la solicitud de un diputado realizó el pedido de información pública al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y señaló quiénes son titulares de un sector del Delta.

Los incendios continúan en el Delta entrerriano.

"Hay empresas: está la familia Baggio, de los jugos; la familia del intendente de San Nicolás, (Manuel) Passaglia; había familiares del intendente de Victoria, Entre Ríos (Domingo Maiocco); estaba un exministro de Economía, Roque Fernández”, expresó el ministro a Radio 10.

“Esa información la tiene la Justicia. Me estoy refiriendo a una información pública solicitada con respecto a quiénes son los dueños. La Justicia tiene que determinar si ahí en esos lugares hubo focos. ¿Por qué nombro esto? Es parte de la causa Baggio y otros donde hay información, pero yo no soy quien tiene que determinar qué paso, no tengo competencia para hacer una instrucción”, completó Cabandié quien, en las redes, compartió una foto de un presunto incendiario al momento de iniciar un nuevo foco ígneo.

Así quedó registrado como una persona inicia un fuego en el Delta del Paraná.

Estas imágenes fueron captadas por el sistema de monitoreo de @AmbienteNacion que instalamos en la zona y forman parte de la información que vamos a presentar hoy en la Justicia de Entre Ríos. pic.twitter.com/SR3JdjeZAN — Juan Cabandié (@juancabandie) August 9, 2022

En este sentido, el intendente de Victoria había declarado el mes pasado que "no sólo los dueños queman en las islas".

El intendente de Victoria Domingo Maiocco.

"Busquemos a todos los actores responsables de dejar el fuego encendido. No son sólo los propietarios de los campos", señaló el presidente municipal de Victoria a LT8 de Rosario, al afrontar un tema que genera preocupación en la ciudad y localidades vecinas por el humo que constantemente se debe respirar.

"Nosotros no estamos contentos con que se quemen los pastizales. Estamos sumamente preocupados por esa situación", agregó Maiocco.