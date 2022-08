Diputado dice que le rompieron la puerta

Brupbacher asegura que no fue un intento de robo, sino un mensaje.

l diputado provincial, Uriel Brupbacher, del Bloque UCR-JxC, denunció que anoche atentaron contra su domicilio particular en la ciudad de Viale. El Legislador consideró este hecho como un intento de amedrentamiento enmarcado en su actividad política, tal como lo hizo saber a través de un comunicado.

En el mismo, detalla: "Rompieron la puerta de mi casa, al lado de la que viven mi madre y mi hermana con su familia y eso es lo que más me preocupa. Sin lugar a dudas, no fue un intento de robo, sino que fue un mensaje, propio de una política de otra época".

Y agregó: "Soy un hombre de convicciones y no van a poder amedrentarme ni generarme miedo. Voy a seguir trabajando como siempre lo hice, porque entiendo que la política es una herramienta de transformación social y en eso está mi compromiso".

En tanto que el intendente de Viale, el radical Carlos Weiss, se solidarizó con Brupbacher, y mediante un mensaje expresó: "Repudio enfáticamente el ataque perpetrado contra el domicilio del diputado provincial Uriel Brupbacher. Estas situaciones violentas no pueden ser toleradas en nuestra ciudad y no hacen más que dañar la democracia. Me solidarizo con Uriel y con su familia por el momento vivido y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando unidos".