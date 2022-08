Tiene fecha el juicio al intendente entrerriano acusado de abuso

E

l Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú fijó la fecha para el juicio contra el jefe comunal de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, acusado de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género. Fue denunciado por tres empleadas del municipio. En licencia de su cargo en la localidad del departamento Gualeguaychú, con prisión domicialiaria, podría caberle una pena de hasta 18 años de prisión.

El juicio contra Constantino fue fijado para los días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero de 2023, desde las 8.30.

La Unidad Fiscal de Gualeguaychú había confirmado tiempo atrás a Clarín que, de confirmarse la elevación a juicio, se pediría el apartamiento del imputado de su cargo. En este sentido, en mayo último, el gobernador Gustavo Bordet ordenó remover de su cargo al titular del ejecutivo de Gilbert.

"El jefe comunal, que ocupa el cargo desde 2019, enfrenta una pena de hasta 18 años por abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género", explicó a Clarín el abogado Juan Ignacio Weimberg, representante de las denunciantes: Norma Santos (58), María Luján Aguirre (39) y Verónica Portillo (27).

Las acusaciones son de agosto de 2021, cuando fue detenido, donde la fiscal que lleva adelante la causa, Martina Cedrés, había afirmado que Constantino afrontaría una pena efectiva de entre 5 y 15 años en caso de ser condenado.

"Primero fueron constantes insinuaciones, palabras desubicadas, mirada lasciva y acotaciones que tenían que ver con mi uniforme, con cómo me quedaba la camisa. Saludaba con un beso desagradable, te abrazaba y aprovechaba para deslizar la mano y tocarte", relató una de las mujeres denunciantes.



Luego de pedir licencia psiquiátrica –se la otorgaron por un lapso de 60 días, que fueron 30 solamente- la mujer que señaló que Constantino la amenazaba con que iba a perder el trabajo por lo que solicitó se reduzca a la mitad.

Las mujeres relataron el constante asedio y los abusos que recibían por parte de Constantino.

Pero el asedio continuó a su regreso. "Con su mano hizo abuso carnal. Me fui a mi casa llorando, después fui a la psicóloga, le dije todo, luego le conté a mi marido, hicimos la denuncia en la fiscalía y me dieron una licencia hasta agosto -período en el que bajó 17 kilos-, que se extendió a diciembre de 2021, cuando me terminó echando", contó la denunciante.

