¿Qué dijeron los entrerrianos que estuvieron con Cristina?

os integrantes de los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y del Senado expresaron este martes su unánime respaldo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien la Fiscalía del juicio denominado "Vialidad" pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con presencia entrerriana, participaron los jefes de bancada y la mayoría de sus integrantes.

"No tenemos gente racional frente a nosotros", dijo la presidenta del Senado, quien insistió en marcarle a Juntos por el Cambio que no resuelva su interna en base a la represión policial.

La reunión, que duró alrededor de una hora, se llevó a cabo en el Salón Azul del Palacio Legislativo, al que acudió la casi totalidad de los miembros de las bancadas de ambas Cámaras.

Cristina le recordó a la oposición que los que empujaron la represión contra los manifestantes que le expresaron su apoyo en las puertas del departamento que ocupa en Recoleta fueron también los responsables del desastre de 2001.



Cristina agradeció el apoyo de la bancada oficialista.

“Siempre con Cristina”



Con un emoji con los 'dedos en V' y el encabezado "Siempre con Cristina", la diputada nacional Blanca Osuna compartió en las redes su participación en el cónclave peronista en apoyo a la vicepresidenta.

"Desde los bloques Parlamentarios del @FrenteDeTodos le manifestamos toda nuestra solidaridad frente a esa mafia judicial y política, con blindaje y show mediático, que quiere estigmatizar los mejores 12 años de gobierno desde la recuperación de la Democracia y principalmente disciplinar al peronismo, para destruir las conquistas sociales", concluyó la exintendenta de Paraná.



Por su parte, el diputado Marcelo Casaretto destacó en sus redes el "acompañamiento y diálogo profundo sobre los temas políticos de la Argentina".



En tanto, Carolina Gaillard también utilizó sus redes para difundir un mensaje de respaldo a CFK.

El respaldo entrerriano a Cristina no se vio para Alberto

"Hoy nos reunimos para abrazar a nuestra VicePresidenta @CFKArgentina y manifestarle que estamos para apoyarla y la vamos a defender de cada ataque", tuiteó.



